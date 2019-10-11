انطلاق موسم الرياض الترفيهي بفرقة BTS الكورية

ينطلق اليوم في العاصمة السعودية «موسم الرياض الترفيهي» الذي يعد أكبر حدث ترفيهي على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتضمن أكثر من 3000 فعالية ويستهدف موسم الرياض استقطاب أكثر من 5 مليون زائر منهم 100 ألف سائج أجنبي ، ويهدف موسم الرياض إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي وجعل الرياض إحدى الوجهات السياحية الرائجة في العالم وإثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي وتطوير وتنويع الفرص التنمية المحلية واستحداث فرص عمل للشباب السعودي وتنزيع النشاط الاقتصادي دعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة وتحسين نمط الحياة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030م وتعزيز مشاركة المملكة في مجال الترفيه والفنون والثقافة على مستوى العالم .

ويتزامن «موسم الرياض» مع إطلاق السعودية التأشيرة السياحية، التي تتيح للسياح من أنحاء العالم زيارة المملكة، والاستمتاع بالفعاليات السياحية.

وتمتد فعاليات المهرجان إلى أكثر من سبعين يوماً بدءاً من اليوم، وتتوزع الفعاليات في 12 منطقة موزعة على مختلف أنحاء العاصمة، وهي الرياض وبوليفار، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، ورياض صحارى.

وتتنوع الفعاليات بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن، ومن هذه الفعاليات: معرض صيد الصقور السعودي الذي ينطلق اليوم، ومهرجان فيراري، وكرنفال الرعب، وبارك التزلج، والحديقة الساحرة، وفوت بارك، وليالي عدن، وليالي المحروسة، وفرقة «بي تي إس» الكورية، وتجربة نرف، وتجربة مارفل، والنافورة الراقصة.

كما يضم الموسم أنشطة وفعاليات متنوعة، مثل: الفعاليات الغنائية، والرياضية، والترفيهية، إضافة إلى وجود أشهر المطاعم والطهاة في العالم، بوجود 31 مطعماً.