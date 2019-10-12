باكستان : لاصحة لطلب السعودية الوساطة مع إيران

الدمام – الشرق

بيانٌ صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية

*نص البيان:*

هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية قد أرسلت خطابٍ أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير إن صاحب السمو الملكي ولي العهد هو من أرسل الخطاب أو الرسالة. وليس لهذه التقارير أي أساس من الصحة لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران – البلدين الشقيقين لباكستان – تُعتبر محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

إسلام أباد

11 أكتوبر 2019