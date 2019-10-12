مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تختتم فعاليات الملتقى الأول للتمريض

اختتمت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية الثلاثاء الماضي فعاليات الملتقى الأول للتمريض بعنوان “الإتجاهات المتقدمة لمهنة التمريض”، والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 8 ساعات تعليم طبي ، والذي يختص بمناقشة التطور العلمي والتكنولوجي والتحديات والمشكلات التمريضية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقد شهد الملتقى حضوراً علمياً مكثفاً من كبار المتخصصين في أوروبا وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى نخبة واسعة من المتحدثين السعوديين، إذ شارك في فعاليات الملتقى نحو 24 متحدثاً قدموا 17 محاضرة بحضور عدد كبير من استشاريي وأخصائيي وفنيي التمريض من كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية أن الملتقى تمحور جدول أعماله حول أهم القضايا الملحة التي تواجه قطاع التمريض وكوادره حالياً، موضحاً أن أهم الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها هي “تحديات تحسين جودة الخدمات التمريضية” و”أهمية سلامة المرضى” و”طرق تطوير الكفاءة للتمريض السعودي” بالإضافة إلى مناقشة موضوع الابتكار في تأهيل التمريض السعودي.

وأضاف د. العُمري بأن هذا الملتقى يأتي ضمن برامج التعليم الطبي المستمر التي تنظمها المجموعة بشكل دوري للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكوادر الطبية والفنية، أملاً في أن ينعكس ذلك في معدلات جودة أعلى بالخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمراجعين في مختلف التخصصات.

وأختتم د. العُمري حديثه قائلاً أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية، انطلاقاً من مسؤولياتها الإجتماعية وتماشياً مع رؤية الممكلة 2030 والتي تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية السعودية في كافة التخصصات الطبية من خلال برامج التدريب والتأهيل المتوافقة مع المعايير والمتطلبات الصحية العالمية.