مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال و70 ألف زائر في أول أيام الافتتاح

استقبلت أقسام معرض الصقور والصيد والسعودي في نسخته الثانية أكثر من 70 ألف زائر اليوم في أولى أيامه والمقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور .

واكتظت الأجنحة والأقسام المشاركة في المعرض بالحضور منذ الساعات الأولى لانطلاقه علماً أن التواجد خارج المعرض كان قبل افتتاح المعرض “الثانية عشرة “ظهراً بساعات كما تم إغلاق البوابات الخاصة بسبب توافد أكثر من هذا العدد خارج مقر المعرض ..و شهدت مبيعات الصقور في أول أيام المعرض صفقات تعد الأبرز في المنطقة، حيث بلغت قيمة الصفقات أكثر من مليوني ريال سعودي.