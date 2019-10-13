صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة ، والاقتصاد العالمي.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .. استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة ، والاقتصاد العالمي.
-
"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89
-
-
-
حرس الحدود السعودي : تعاملنا مع الناقلة الإيرانية حسب الاتفاقيات والأعراف الدولية
-
مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال و70 ألف زائر في أول أيام الافتتاح
استفتاء
الأكثر تعليقاً
-
هواوي تطلق "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في الشرق الأوسط…
-
"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89
-
ج عدد من دورات الفرد الأساسي بالحرس الملكي وتسمية ميدان الحواجز…
-
أمين الناصر متحدثًا أمام مؤتمر النفط والمال في لندن: التغيّر…
-
الأكثر مشاركة في تويتر
-
هواوي تطلق "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في الشرق الأوسط…
-
"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89
-
ج عدد من دورات الفرد الأساسي بالحرس الملكي وتسمية ميدان الحواجز…
-
أمين الناصر متحدثًا أمام مؤتمر النفط والمال في لندن: التغيّر…
-
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
هواوي تطلق "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في الشرق الأوسط…
-
"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89
-
ج عدد من دورات الفرد الأساسي بالحرس الملكي وتسمية ميدان الحواجز…
-
أمين الناصر متحدثًا أمام مؤتمر النفط والمال في لندن: التغيّر…
-
Profile