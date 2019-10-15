أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي والحلول المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض السوق الدولي لبرامج الاتصالات (MIPCOM)، الذي سيعقد ما بين 14 و17 أكتوبر 2019، في قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية.
وسوف تتم المشاركة بركن خاص لـ«جوّي TV»، يُقدّم من خلاله شرحٌ مفصّلُ عن المحتوى الترفيهي المتنوّع الذي يقدّمه للمستخدم بهدف تلبية احتياجاته الترفيهية، كما يعطي فكرة واضحة عن الدور الذي لعبته منصة «جوّي TV» في تحقيق التحوّل الرقمي في المملكة من خلال تقديمها أقوى محتوى ترفيهي متنوّع، بهدف التركيز على تلبية الاحتياجات الترفيهية للأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتبر السوق الدولي لبرامج الاتصالات (MIPCOM) من أهم المعارض العالمية التي تُعقد بشكل دوري منذ العام 1985 عندما انطلق بهدف جمع محترفي سوق المحتوى الإعلامي والترفيهي. ومن المتوقع أن يستضيف في دورته لهذا العام 13 ألفاً و800 مشارك من 110 دولة حول العالم، كما سيضم 250 متحدثاً بارزاً من القادة العالميين لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاع المحتوى الترفيهي، واستكشاف فرص النمو والابتكار التي تقدّمها التقنيات الرقمية.
وتنتهج إنتغرال، الشركة التابعة لـشركة «STC»، استراتيجية توسّعية طموحة للاستثمار في إنتاج المحتوى المحلي السعودي، إضافة إلى احتوائها على مكتبة ضخمة تُقدّم مجموعة من الأفلام وأحدث الإصدارات العربية والدولية. علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى تطوير قطاع الترفيه السعودي والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج التحول الوطني، ورؤية السعودية 2030.
بهدف اكتشاف فرص الإنتاج العالمي والتوجهات الحديثة لقطاع المحتوى الترفيهي
إنتغرال تشارك من خلال جوّي TV في معرض السوق الدولي لبرامج الاتصالات
أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي والحلول المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض السوق الدولي لبرامج الاتصالات (MIPCOM)، الذي سيعقد ما بين 14 و17 أكتوبر 2019، في قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية.
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