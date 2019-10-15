هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك في منتدى صناعة الترفيه

شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في منتدى صناعة الترفيه الذي عُقد يومي 13 و14 أكتوبر 2019م ونظمته الهيئة العامة للترفيه، حيث استعرضت الهيئة رؤيتها واستراتيجيتها في دعم وتطوير المحتوى المحلي في صناعة الترفيه في المملكة، وأهمية توطين هذا القطاع الواعد في ضوء توقعات تشير إلى أن قطاع الترفيه سيوفّر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، إضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية تقارب 267 مليار ريال سعودي (71 مليار دولار) خلال السنوات العشرة المقبلة.

ولفت الأستاذ عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي المكلف في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أن “مشاركة الهيئة في منتدى صناعة الترفيه جاءت انطلاقاً من دورها الرامي إلى تعظيم المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الترفيه الذي يشهد نمواً مطرداً “، مشيراً إلى “أهمية قطاع الترفيه وما يتميّز به من كونه بيئة خصبة لتنمية المحتوى المحلي وتعزيزه من خلال مشغّلي الترفيه العالميين والمحليين المستثمرين في المملكة. كما يشكّل أيضاً قاطرة لنمو العديد من القطاعات المساندة مثل الفندقة والضيافة والنقل الجوي والبري والخدمات اللوجيستية، وبالتالي تحرص هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على التركيز في تنمية القدرات المحلية.

وأضاف: “لما كانت الهيئة تهدف أيضاً إلى المساهمة في توطين الصناعات الواعدة، فإنها ستبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في نقل المعرفة الخاصة بقطاع الترفيه وتوطينها داخل المملكة، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، انطلاقاً من أهمية العنصر البشري في إنجاح صناعة الترفيه سواء لناحية ابتكار المحتوى الترفيهي وتطويره، أو التنفيذ والتنظيم”.