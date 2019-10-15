هواوي تسلط الضوء على مدى أهمية منظومتها في قطاع الترفيه خلال منتدى صناعة الترفيه 2019 بالرياض

خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في منتدى صناعة الترفيه 2019، سلّط مدير تسويق المنتجات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين كليمنت وونج الضوء على مدى أهمية منظومة هواوي التكنولوجية في قطاع الترفيه، متطرّقًا إلى دور تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بقطاع الترفيه نحو المستقبل.

وسلط المنتدى الذي عقد في الرياض على مدار يومين الضوء على قطاع الترفيه في المملكة والذي يحظى بدعم مبادرة تطوير القطاع التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه، بهدف بناء وتطوير قطاع الترفيه في المملكة بما يتفق مع رؤية السعودية 2030. وجمع منتدى صناعة الترفيه 2019 رواد القطاع على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي، وتم عرض ومناقشة الفرص الاستثمارية الاستثنائية كم تمّ البحث في عدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع، من خلال متحدثين مخضرمين، وورش عمل لتطوير الكفاءات، وجوائز وتحديات وغيرها من الفعاليات. ونظراً لدورها المتميز كمحرّك رئيسي لتطوير القطاع الترفيهي في أي منطقة، حظيت التكنولوجيا بقدر كبير من التركيز بين الموضوعات الهامة التي تمت مناقشتها في المنتدى؛ ومن هنا جاءت مشاركة هواوي، استناداً إلى خبرتها الواسعة في هذا المجال.

وفي كلمته الرئيسية، تحدث وونج، مدير تسويق المنتجات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن رؤية هواوي العالمية على مدى 15 عاماً المقبلة، وعن التوجهات العشرة المستقبلية التي تتوقع هواوي أن تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح قطاع التكنولوجيا في المستقبل. وتتلخص هذه التوجهات العشرة في الحياة مع الروبوتات؛ الرؤية الخارقة؛ انتفاء الحاجة للبحث؛ ثورة في عالم النقل؛ الإبداع المعزّز؛ تواصل فوري دون عوائق؛ العمل مع الروبوتات؛ الاقتصاد التعاوني؛ الانتشار السريع لتقنيات الجيل الخامس؛ والحوكمة الرقمية العالمية.

وبهذا الصدد، قال وونج: ” هناك عنصر مشترك يربط بين جميع هذه التوجهات والذي قد يؤدي غيابه لإبطاء مسيرة تقدم القطاع التكنولوجي العالمي المتنامي، وهو الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس في تغيير أسلوب تفاعلنا مع الآلة”. وأضاف: “نحن نعيش في عصر تقني بلا شك، بما نستخدمه من هواتف ذكية وساعات ذكية، وحتى منازل ذكية. إذ أننا نتعامل دائماً مع أشكال مختلفة من التقنيات التي عملت بشكل مستقل في السابق، لنصل إلى مرحلة نحتاج فيها لتحقيق التواصل بين هذه الآلات والأجهزة، والتفكير بشكل ذاتي لدعم أدمغتنا بالغة التعقيد”.

كما سلّط وونج الضوء على منظومة HUAWEI Mobile Services والتي تحدد معايير جديدة لأسلوب الحياة الرقمية، وتزود المستخدمين العالميين بتجربة حياة رقمية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة معززة بالذكاء الاصطناعي”، وقال: ” HUAWEI Mobile Services مع تطبيقات وخدمات الطرف الثالث من هواوي تشكل منظومة HUAWEI Mobile Services وهي منظومة ذكية للإنترنت. ويبلغ عدد مستخدمي هواتف هواوي النشطين حول العالم 570 مليون مستخدم شهريا”ً. وأردف: تشهد هذه المنظومة المتناغمة نمواً سريعاً مع تسجيل ما يزيد عن 1,010,000 حساب للمطورين حول العالم وتوصيل 45,000 تطبيق بمنظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة حتى نهاية أغسطس 2019، بنسبة زيادة سنوية 65%”.

وبهذا الصدد، ولتشجيع عدد أكبر من المطورين على دمج تطبيقات نوعية في منظومة HUAWEI Mobile Services عززت هواوي استثماراتها من مليار يوان صيني إلى مليار دولار أمريكي للمطورين العالميين، وتمت ترقية برنامج ’النجم الساطع‘ بشكل ملحوظ. ويهدف 80% من هذا الاستثمار إلى تحفيز وتسريع ابتكارات المطورين العالميين، بالإضافة إلى تغطية النفقات اللازمة للتطوير والنمو والتسويق.

واختتم مدير تسويق المنتجات كلمته قائلاً: “يمكن أن يستخدم البشر نظم الذكاء الاصطناعي لإبداع منتجات مبتكرة لم يكن من الممكن التفكير بها. ولنتخيل معاً ما يمكن أن نصل إليه بعد تطبيق تقنيات الاتصال من الجيل الخامس . وكما هي الحال عند الإنسان، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس زاخرة بإمكانات متنوعة لا حدود لها، ما يدفعنا لتزويد الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم بحلول رقمية تساعد في إطلاق العنان للإبداع الدفين داخل كل شخص”.