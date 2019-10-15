يختتم معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية مساء اليوم فعالياته التي استمرت على مدار 5 أيام، قدم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التثقيفية والترفيهية التي هدفت إلى إبراز تراث المملكة ودورها في الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال الحاضرة وتعليمهم كيف كان الأجداد يعيشون في أرض الجزيرة العربية.
وشهد المعرض في يومه الخامس إقبال كثيف من الزوار مستغلين الساعات المتبقية من عمر المعرض للاستمتاع والاطلاع على مختلف برامجه وفعاليات التي تنوعت ما بين محاضرات علمية وأنشطة ترفيهية بالإضافة إلى مزاد الصقور وركن الأطفال ومعرض شواهيق وركن الأسلحة وبنادق الصيد وأدوات التخييم والرحلات.
وكان قد عبر عدد من الزوار عن إعجابهم بما لمسوه من تنظيم فاق التوقعات مقدمين شكرهم للقائمين على إنجاح هذا الحدث التراثي الذي ساهم في تعريف العالم على حضارة وتاريخ أبناء هذه المنطقة الأصيلة.
ويحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة والمحافظة على الهوية الوطنية بمشاركة 350 عارضا وأكثر من 30 قسما متخصصا تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية لشغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم
فعاليات متنوعة تحاكي زوار معرض الصقور في يومه الأخير
يختتم معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية مساء اليوم فعالياته التي استمرت على مدار 5 أيام، قدم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التثقيفية والترفيهية التي هدفت إلى إبراز تراث المملكة ودورها في الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال الحاضرة وتعليمهم كيف كان الأجداد يعيشون في أرض الجزيرة العربية.
-
حرس الحدود السعودي : تعاملنا مع الناقلة الإيرانية حسب الاتفاقيات والأعراف الدولية
-
-
90 شخص يساهمون في زراعة 3000 شتلة «مانجروف» الساحلية بمدينة الجبيل الصناعية
-
-
«عين الرياض» .. رحلة ترفيهية تحمل الزوار من معرض الصقور للسماء
-
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية
-
-
-
-
منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي يتوج فعالياته بـ17 مذكرة تفاهم و 4 تراخيص…
-
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .. استقبال تعزيزات إضافية…
-
مبيعات الصقور تتجاوز المليوني ريال و70 ألف زائر في أول أيام الافتتاح
-
-
-
استفتاء
الأكثر تعليقاً
-
-
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تختتم فعاليات الملتقى الأول للتمريض
-
توفير الطاقة مسؤولية الجميع .. إرشادات سهلة وعملية لأسلوب حياة…
-
منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي يتوج فعالياته بـ17 مذكرة…
-
خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة…
الأكثر مشاركة في تويتر
-
-
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تختتم فعاليات الملتقى الأول للتمريض
-
توفير الطاقة مسؤولية الجميع .. إرشادات سهلة وعملية لأسلوب حياة…
-
منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي يتوج فعالياته بـ17 مذكرة…
-
خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة…
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
-
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تختتم فعاليات الملتقى الأول للتمريض
-
توفير الطاقة مسؤولية الجميع .. إرشادات سهلة وعملية لأسلوب حياة…
-
منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي يتوج فعالياته بـ17 مذكرة…
-
خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة…
Profile