أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل المرحلة الثانية من مبادرة “حديقتي بستاني”، وذلك بزراعة 400 شجرة سدر في 10 حدائق عامة.
وتأتي هذه المرحلة استمراراً للمرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي بزراعة 1000 شجرة مثمرة في 68 حديقة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تواصل السعي إلى توسيع خارطة المسطحات الخضراء، ومضاعفة أعداد الأشجار، إلى جانب حصد العديد من المنافع المتضمنة تعزيز هوية الحدائق بإدخال عناصر جديدة من الأشجار المثمرة التي يستفيد منها سكان الحي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تضمنت زراعة أشجار الجوافة والمانجو واللوز والسدر والتين والليمون والتوت والموز والرمان التي تم انتاجها في مشتل بلدية الخبر.
وأشار المهندس الزايدي إلى أن وجود الأشجار المثمرة في الحدائق تسهم في تخفيف نسبة التلوث في الهواء، وإيجاد منظراً جمالياً، إلى جانب الاستفادة من ثمارها, لافتاً إلى أن الأشجار التي تم زراعتها اختيرت لكونها تتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة.
بلدية الخبر تزرع 400 شجرة ضمن مبادرة “حديقتي بستاني”
أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل المرحلة الثانية من مبادرة “حديقتي بستاني”، وذلك بزراعة 400 شجرة سدر في 10 حدائق عامة.
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