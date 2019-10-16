الأحساء تستعرض ملفاتها العالمية في اجتماع المدن المبدعة باليابان

قدّم أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم – رئيس وفد الأحساء المبدعة – المشارك في الاجتماع السنوي للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية المُقام في مدينة “كانازاوا” اليابانية، بحضور عمدة المدينة “يامانو ياكيوشي” وممثلي 30 دولة على مستوى العالم، عرضاً تفصيلياً عن الملفات العالمية والإقليمية التي نالتها الاحساء، وهي اختيارها كموقع تراث عالمي من منظمة اليونسكو عام 2018، وعضويتها في شبكة المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية عام 2015، إضافة إلى أنها عاصمة السياحة العربية 2019 .

واستعرض المهندس الملحم العديد من المشروعات والفعاليات المنفذة في الأحساء، التي من شأنها تعزيز الأنشطة الثقافية بما يتوافق مع أهداف الشبكة الإبداعية، التي لها دور في الإبداع والثقافة وجعل المدن أكثر إنسانية وشمولية وأمان واستدامة، مؤكداً أن الأحساء تعيش تكاملية حكومية بين قطاعاتها لدعم الجوانب التراثية والابداعية والتي أدت إلى ارتفاع تصاعدي ملحوظ في مؤشرات الوعي الاجتماعي واستمرارية الاهتمام بنقل التراث بكل ألوانه للأجيال المتعاقبة ونشر الوعي لعموم أفراد المجتمع بأهمية الثقافة والإبداع في تشكيل المدينة المستدامة وتحقيق أهداف شبكة اليونسكو لتأكيد الدور المهم التي تحتله الثقافة في التنمية الحضرية المستدامة.

وبين أن الأحساء تمتلك مقومات ثقافية وتراثية عدة أهلتها لتكون عضواً في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لأول مرة على مستوى المملكة والخليج العربي، ومن تلك المقومات العمق الحضاري للأحساء في منطقة الخليج العربي، وامتلاك موروث غني من الحرف والفنون الشعبية، والتنوع البيئي والاجتماعي، وتوفر البنى التحتية “الأسواق الشعبية، سوق الحرفيين” ، المشاركة الفعالة في المناسبات والفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار المهندس الملحم إلى أن وفد الأحساء المبدعة شارك في عروض الحرف اليدوية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الصادرة من الأمم المتحدة.