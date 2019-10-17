الحجز المسبق للساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 أصبح الآن متاحا في المملكة العربية السعودية

إنه اليوم الموعود لعشاق أجهزة هواوي عموماً وسلسلة الساعات الذكية Watch GT خصوصاً، فها هو الحجز المسبق للحصول على هذه الساعات قد فتح الآن في المملكة العربية السعودية!

يزداد رواج الساعات الذكية بين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم لأنها تلعب دوراً رئيساً في حياتهم اليومية من مراقبة للصحة والتمارين الرياضية، وتسعى هواوي بإطلاق الجيل الجديد من ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 إلى تلبية طموحات العملاء بمجموعة من المزايا التي تدعم الرياضة والعناية الصحية عبر مجموعة من التطبيقات والمزايا المحسنة التي تشمل مراقبة النشاطات اليومية والتذكيرات الذكية ودفع الأموال بسهولة ما يلقي عبئاً أكبر على بطارياتها وأسلوب تصميمها.

والواقع أن عمر البطارية الطويل لمدة 14 يوما لسلسلة الساعات الذكية HUAWEI WATCH GT 2 يسجل رقماً قياسياً جديدًا في تاريخ عمر بطاريات الساعات الذكية، ويقدم للمستخدمين تجربة أفضل في الاستفادة من تلك الساعات في أساليب حيواتهم النشطة، ويتغلب بذلك على مشكلات عمر البطارية القصير الذي يضطر المستخدم إلى شحنها بصورة متكررة أكثر من اللازم ويفقدها جزءًا من منافعها العملية.

تمتاز سلسلة الساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقدرتها على إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى عبر اتصال لاسلكي بالهاتف الذكي بتقنية البلوتوث، ويضفي عليها تصميم واجهتها بزجاج مدمج ثلاثي الأبعاد مظهراً مستقبلياً ويعرض كل حرف على شاشتها بكل بوضوح للعين المجردة. وتوفر الساعة الذكية الجديدة إمكانية مراقبة وتتبع 15 نمطاً رياضياً مختلفاً، منها 7 أنواع من الرياضات في الهواء الطلق (الجري والمشي ورحلات المشي والجري عبر البلاد وركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة وسباق الرجل الحديدي الثلاثي) و7 أنواع من الرياضات في الصالات المغلقة (المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة والتمارين الحرة وآلة التمرين البيضاوية وآلة تمارين التجديف) والتمارين الحرة، وهي تغطي بذلك النشاطات الرياضية الرئيسة والشائعة وأهم آلات التمارين.

ويضاف إلى ذلك أن انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وتحولها إلى أزمة صحية عامة في مختلف أنحاء العالم، أصبح يحتم على كل شخص الوعي بمخاطرها والتعرف عليها. فاليوم يعاني نحو 290 مليون شخص من مضاعفات تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولهذا فإن الساعة الذكية الجديدة التي توفر جميع مزايا الجيل السابق، تتمتع بالقدرة على مراقبة معدل ضربات القلب بدقة عبر تقنيةTruSeen™ 3.5 الجديدة تماماً التي طورتها هواوي ذاتياً لتفيد الأشخاص من مختلف ألوان البشرة بالاعتماد على مسارات ضوئية مبتكرة. وبهذا تستطيع الساعة مراقبة معدل ضربات القلب لحظياً على مدار الساعة، مع تضمنها مجموعة من الوظائف لتتحقق من جودة نومك وتحسن يقظتك الذهنية ومستويات النشاط والطاقة لديك. ولأول مرة تطبق هواوي في الساعة طريقة رصد ضوئي خفية لمؤشرات الجسم الحيوية، وتضيف إليها التقنية الجديدة TruSeen ™ 3.5 دعم مراقبة تشبع الدم بالأكسجين ومراقبة معدل ضربات القلب خلال السباحة.

الحجز المسبق والتوفر: أصبحت ساعة HUAWEI WATCH GT 2 متوفرة للحجز المسبق لغاية 21 أكتوبر لدى عدد من الموزعين المعتمدين ومتجر هواوي الإلكتروني، ويقدم معها مجاناً هدية قيمة هي سماعة HUAWEI FreeBuds lite (الكمية محدودة) بسعر 899 ريال للون البني و سعر 799 ريال للون الأسود.