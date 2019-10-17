“ون بلس” تعلن عن إطلاق هاتفي “7تي برو” و”7تي برو ماكلارين”

كشفت “ون بلس”، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية، اليوم، عن مجموعة الهواتف الذكية “ون بلس 7 تي”، مع إطلاق هاتفي “ون بلس 7 تي برو” و”ون بلس 7 تي برو ماكلارين”.

وقال بيت لاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ون بلس: “تعكس مجموعة الهواتف الذكية التي قمنا بالكشف عنها اليوم سعينا الدائم نحو تحقيق تجربة مستخدم متميزة. ويجمع هاتف ون بلس 7 تي برو أحدث الابتكارات مع الميزات المبتكرة الخاصة بنا مثل شاشة العرض البلوري السائل بتردد 90 هرتز، ونظام الكاميرا الثلاثي، من أجل تجربة مستخدم تتميز بالسرعة والسهولة. قمنا أيضاً بالتعاون مع ماكلارين بهدف وضع معايير جديدة للهواتف الذكية الفاخرة”.

هاتف ون بلس 7تي برو

تضيف ون بلس إلى مجموعة أجهزتها اليوم هاتف ون بلس 7تي برو الذي يعمل بنظام OxygenOS 10.0 بهدف تقديم تجربة مستخدم تتميز بمستوى غير مسبوق من السهولة والسرعة.

شاشة عرض سائلة بتردد 90 هرتز

تعد ون بلس رائدة في مجال الشاشات السائلة ذات تردد 90 هرتز، وتعود هذه الشاشة مع هاتف ون بلس 7تي برو، وتغطي الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل من أجل تجربة مشاهدة سهلة. وسواء كنت تقوم بتصفح الإنترنت أو مشاهدة الصور، تمنحك الشاشة استجابة فائقة ومشاهدة ممتعة وسلسة.

ومع دقة QHD+، فإن شاشة هاتف ون بلس 7تي برو الكبيرة تتميز بجودة ونقاء فائقين مع درجة وضوح 3120×1440 ودقة 516 بكسل لكل بوصة. وتمتد طبقة الزجاج المنحوتة بدقة من الحافة إلى الحافة لتقدم مظهراً أنيقاً وشعوراً بتجربة مشاهدة غامرة.

نظام الكاميرا الثلاثي

يخلق نظام الكاميرا الثلاثي في هاتف ون بلس 7تي برو تجربة تصوير فوتوغرافي متكاملة. وجرى ضبط برنامج “ألترا شوت” الخاص بالكاميرا لالتقاط صور رائعة من غروب الشمس وحتى الجبال الخلابة، مع إظهار تفاصيل خلفية الصورة بطريقة مذهلة وأداء استثنائي في ظروف الإضاءة المنخفضة وغيرها من الميزات الأخرى. وأضافت ون بلس وضع “ماكرو” الجديد للكاميرا يمكن المستخدمين من مشاركة جمال الصور الذي يكمن في التفاصيل. كما يمكن للمستخدمين بكل سهولة تسجيل مقاطع فيديو أكثر وضوحاً مع نظام تثبيت الصور الهجين المتطور في هواتف ون بلس 7تي برو، والذي يجمع بين تقنيات مثبت الصور البصري OIS ومثبت الصور الإلكتروني EIS.

مستوى جديد من سرعة وسهولة الأداء

ولن يكون هاتف ون بلس الذكي الجديد مكتملاً من دون وجود تحديثات في الأداء والشحن. ويأتي الهاتف مدعوماً بمنصة Snapdragon™ 855 Plus من Qualcomm® ، وهو ما يسرع أداء الرسومات بنسبة 15%، ويوفر سرعات أعلى للمعالجة، ويأتي ذلك مقترناً بتخزين UFS 3.0 فائق السرعة، وهو ما يجعل هاتف ون بلس 7تي برو يوفر مستوى جديد من سرعة وسهولة تجربة المستخدم.

ويضم هاتف ون بلس 7تي برو تقنية Warp Charge 30T وهي أحدث تقنيات الشحن السريع من ون بلس. وتسهم هذه التقنية في تسريع عملية شحن الهاتف بنسبة 23% مقارنةً مع تقنية Warp Charge 30 السابقة، كما أنه يمكنها شحن نسبة 68% تقريباً من بطارية الهاتف في غضون 30 دقيقة فقط. وعلاوةً على ذلك، تتيح هذه التقنية بقاء جسم الهاتف بارداً أثناء الشحن بالسرعة القصوى، حتى خلال ممارسة الألعاب الإلكترونية.

إصدار ون بلس 7تي ماكلارين

يستمد إصدار ون بلس 7تي برو ماكلارين إلهامه من تصميم ماكلارين المميز، ويحتفي بالسعي الحثيث للعلامة التجارية نحو التميز والابتكار.

وقال لاو: “نحن سعداء للغاية بالتعاون مع ماكلارين مرة أخرى واستخدام العلامة التجارية الشهيرة كمصدر إلهام لهذا الإصدار الذي يمثل تحفة هندسية ويحتفي بالسعي الحثيث نحو التميز من قبل العلامة التجارية، كما أنه يجلب للعملاء أفضل تجربة استخدام للهواتف الذكية”.

من جهته، قال مايك فليت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: “بعد نجاح إطلاق الإصدار ‘Salute to Speed’ في العام الماضي، يسرنا مرةً أخرى إطلاق هاتف ماكلارين بنسخة محدودة بالتعاون مع شركائنا ون بلس. نحن علامتان متميزتان وصل سعيهما الدؤوب نحو الابتكار إلى ذروته مع إطلاق هاتف ون بلس 7تي ماكلارين الجديد، الذي يحتفي بشغف العلامتين نحو التصميم والحرفية والابتكار. ونحن نتطلع إلى رؤية ردود الفعل على هذا الهاتف من قبل عشاق التكنولوجيا وجمهور ماكلارين في مختلف أنحاء العالم”.

تصميم مميز

يجمع هاتف ون بلس 7تي برو ماكلارين المستوحى من تصميمات ماكلارين المتميزة، بين عنصري القوة والجمال. ويتميز الهاتف الذي يأتي بلون البابايا البرتقالي الشهير من ماكلارين ببراعة وأناقة التصميم، ويحتفي بتراث سباقات ماكلارين، وهو اللون ذاته الذي يمكن رؤيته على سيارات ماكلارين لسباقات فورمولا1.

ويعد الاهتمام بالتفاصيل أمراً بالغ الأهمية، لذا فقد جرى تصميم جميع أجزاء هاتف ون بلس 7تي برو ماكلارين بدقة متناهية، مع مادة ألكانتارا القماشية المركبة التي تغطي جسم الهاتف وتمنح المستخدم إحساساً فريداً يجمع بين النعومة والمتانة. وتعتبر ألكانتارا مادةً مألوفة لجمهور ماكلارين في مختلف أنحاء العالم نظراً لما تمنحه من شعور استثنائي بالقوة والرفاهية.

برمجيات مخصصة لإصدار ماكلارين

استكشف كيف تم إحياء إرث السباقات الخاص بماكلارين عبر مجموعة من الرسوم المتحركة الحصرية. وتتميز شاشة القفل بساعة بسيطة، مستوحاة من لوحة القيادة المتميزة من ماكلارين. وعند وجود إشعارات تضيء حواف الشاشة المنحنية بلون البابايا البرتقالي. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم الأيقونات المصممة خصيصاً والمتوفرة فقط في إصدار ون بلس 7تي برو ماكلارين، في استكمال تجربة ماكلارين الشاملة.

أداء فائق السرعة

يجمع هاتف ون بلس 7تي برو ماكلارين من خلال نظام UFS 3.0 بقدرة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة LPDDR4X المؤقتة سعة 12 جيجابايت، بين المكونات المتميزة والبرمجيات المحسنة من أجل أداء فائق السرعة، تماماً مثل السيارات الخارقة. ويضم الهاتف أيضاً منصة Snapdragon™ 855 Plus من Qualcomm® لتخزين التطبيقات والصور والموسيقى.

نظام OxygenOS 10.0

تأتي مجموعة هواتف ون بلس 7تي الذكية مزودة بنظام OxygenOS 10.0، أحدث نظام تشغيل من ون بلس والمبني على نظام Android 10. وجرى تصميم OxygenOS 10.0 لتعزيز سهولة وسرعة استخدام الهاتف.

وتشمل ميزات الهاتف:

• ضوء الخلفية: يشمل هاتف 7تي برو أربعة ألوان لأضواء الخلفية يمكن الاختيار من بينها

• التخصيص: تم تخزين إعدادات جديدة للتخصيص في مكان واحد مثل خلفيات الشاشة وأنماط الساعة وضوء الخلفية

• التنقل بين التطبيقات أثناء الوضع الأفقي للهاتف: يمكن التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء مشاهدة الفيديو في الوضع الأفقي دون أن تضطر للعودة إلى الوضع الرأسي

الأسعار والتوافر

سيتم إطلاق المنتجات في المملكة العربية السعودية يوم 20 أكتوبر حصرياً على سوق.كوم بأسعار تبدأ من 1999 ريالاً سعودياً. وسيستفيد العملاء في المملكة العربية السعودية الذين يشترون المنتجات عبر سوق.كوم من ميزة التوصيل المجاني في اليوم التالي للطلب، وضمان من قبل المصنع، بالإضافة إلى القدرة على طلب مجموعة من الإكسسوارات مع الجهاز. وسيكون لدى العملاء أيضاً خيار التوصيل في نفس اليوم بسعر 24 ريالاً.