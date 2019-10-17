حصدت الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم) ، للسنة السادسه على التوالي، جائزة الشريك المتميز لعام 2019 من شركة “هيوليت باكارد انتربرايز” في المملكة، في مجالي التحول و التسويق الرقمي لعام 2019 وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل خاص على هامش معرض جايتكس 2019 في مدينة دبي وقد تسلم الجائزة الاستاذ علي حسين علي رضا ، رئيس مجلس ادارة ناتكوم ، من السيد عيسى الخميس المدير التنفيذي لشركة هيوليت باكارد في المملكة العربية السعودية .

حصلت ناتكوم على تقدير “HPE” نظير ولائها لشركة هيوليت باكارد و لتعزيزها لخدمات هيوليت باكارد السعودية كخيار أول لعملائها والتوسع بشبكة مكاتبها وموزعيها المعتمدين بكافة مناطق المملكة وتقديرا لنجاح ناتكوم في التوسع بشبكة عملاءها واستقطاب شريحة جديدة ، في قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والحكومية و في توفير حلول نهائية للعملاء وتوسع اعمالها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، محققة بشكل مستور المركزي الاول

او الثاني في تقديم منتجات “HPE” الكاملة المبنية على أسس احدث توجهات امن وسلامة الخدمات السحابيه وتنقل البيانات الكبيرة وخدمات التحول الرقمي والذكاء الصناعي و انترنت الأشياء .

تعتبر الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم) رائدة في قطاع تقنية المعلومات في السوق السعودي، وهي واحدة من شركات التكنولوجيا الأولى في ، حيث انها تأسست منذ أكثر من 39 عاماً. وهي شركة رائدة في توفير و تقديم الحلول الشاملة في مجال تقنية المعلومات .

في حين تم تأسيس الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الالي (ناتكوم) بهدف توفير وتقديم خدماتها الى قطاع المؤسسات الكبيرة والهيئات والإدارات الحكومية ، الا أنها مقدم رئيسي أيضاً لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق تكنولوجيا المعلومات.