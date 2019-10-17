سمو نائب أمير الشرقية يزور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أمس، ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث كان في استقبال سموه رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب.

واطلع سموه في جولته الميدانية في الميناء على سير العمل في محطات الميناء المختلفة التي شملت مركز مراقبة السفن ومحطات الحاويات ومركز التحكم بالرافعات عن بُعد، وكان الميناء شهد مؤخرا حصول أول سيدات سعوديات على رخصة تشغيل الرافعات الجسرية العملاقة، التي تعمل بالتحكم عن بعد والخاصة بمناولة الحاويات من السفينة إلى الأرصفة.

كما اطلع سموه على سير العمل في شركة خدمات الموانئ العالمية المشغلة لمحطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبدالعزيز والتي تمتلك 5 رافعات جسرية بتقنية التحكم عن بعد، الهادفة إلى توفير أعلى مستوى من الخدمات المتطورة للخطوط الملاحية القادمة إلى ميناء الدمام، حيث قدم المهندس الخلب خلال الزيارة نبذة مختصر عن الميناء.

وأبدى سمو نائب أمير الشرقية خلال الجولة, إعجابه بسير العمل في الميناء في ظل توفر أحدث الوسائل والتجهيزات المتقدمة في مجال النقل البحري.

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لمرتادي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030 بتعزيز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا يربط قارات العالم الثلاث، وتعزيز مكانتها في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.

وفي الختام قدم المهندس الخلب الشكر لسموه على دعمه واهتمامه ومتابعته الدائمة لقطاع الموانئ، كما قدم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس وليد الفارس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامهما وحرصهما وتوجيهاتهما المستمرة لجعل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في مصاف الموانئ العالمية المتقدمة.