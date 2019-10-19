ضمن برنامجها التعليمي المستمر تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الثاني لأمراض النساء والولادة، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإجمالي 43 ساعة تعليم طبي مستمر تتضمن 20 ساعة للمؤتمر و 23 ساعة لثلاث ورش عمل ، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من )3-5( ربيع الأول 1441هـ الموافق ) 31 أكتوبر- 2 نوفمبر (2019 م من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً في قاعة الدكتور محمد بسام الحواري بمستشفى السويدي.

ذكر ذلك الدكتور توفيق جعفر استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. والذي أضاف بأن مؤتمر هذا العام سيتضمن إلقاء 20 محاضرة علمية و 3 ورش عمل ، وسيحاضر فيه نخبة متميزة من استشاريي النساء والولادة في بريطانيا

والشرق الأوسط واسيا علاوة على استشاريي مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية.

مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد التركيز على آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة والقاء نظرة عامة على الإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد. علاوة على مناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل بالإضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجيء وعلاج سرطان الرحم.

وعن أهداف المؤتمر قال الدكتور جعفر بأن الفعاليات تهدف إلى تدريب الأطباء على المهارات الأساسية لعلاج أمراض النساء والولادة ومواكبة آخر التطورات والمستجدات فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

مضيفاً بأن المؤتمر يستهدف في المقام الاول استشاريي النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب وأطباء الأطفال وفرق التمريض لهذه التخصصات علاوة على أخصائيي التغذية والصيادلة والمعنيين في تحول 2030 لأطباء النساء والولادة وعلاج العقم.

وفي الختام قال الدكتور جعفر أن تلك الفعالية تأتى في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التى اعتادت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تقديمها للمساهمة في تطوير الأداء المهني للأطباء والطبيبات، والاستفادة من أحدث مستجدات الأبحاث الطبية العالمية. وهو ما سيسهم بمشيئة الله في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية من المشاركين في هذا المؤتمر.

ودعى د. توفيق جعفر جميع الممارسين الصحيين المعنيين إلى المشاركة في حضور هذا المؤتمر. عبر التسجيل لحضور المحاضرات وورش العمل من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hmg.com أو التواصل مع قسم التعليم الطبي المستمر وذلك للإستفادة من برامجها العلمية المعتمدة.