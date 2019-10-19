صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في “تويتر”، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها.
النيابة العامة تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في “تويتر”، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
-
-
مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يدشن حملة توعوية لسرطان الثدي
-
-
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يزور الأهالي المتضررين من الحرائق في بلدة الدامور…
-
النيابة العامة تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام
-
-
الأحساء تستعرض ملفاتها العالمية في اجتماع المدن المبدعة باليابان
-
وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم
-
Profile