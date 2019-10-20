OPPO ترتقي بآفاق التصوير عبر الهاتف المتحرك بإطلاق سلسلة هواتف Reno2 المزودة بأربع كاميرات

تعتزم OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة في دبي يوم 23 أكتوبر. وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلةReno الرائدة لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة إلى مستوى جديد كلياً.

وكانت OPPO قد أطلقت العديد من التقنيات الرائدة وغير المسبوقة على مستوى القطاع انطلاقاً من التزامها بتمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث التقنيات. وتتفوق سلسلة Reno2 بمزاياها المتنوعة على سلسلة Reno التي أطلقتها الشركة في مطلع هذا العام، لتقدم للمستخدمين أول هاتف مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO. وبفضل التقنية الرائدة للتصوير بالنمط المظلم الفائق Ultra Dark Mode، تتيح السلسلة للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاوة تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.

مميزات هواتف OPPO Reno

بدأت قصة سلسلة OPPO Reno بإطلاق سلسلة Reno الأولى في أبريل 2019، والتي استهدفت إلهام القدرات الإبداعية عند الشباب وكانت مصممة خصيصاً لجيل الشباب الطموح الحريص على السعي وراء أحلامه والتعبير عن نفسه، ونجحت على الفور في تعزيز القدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مظهرها الأنيق وتصميمها المبتكر.

وتؤمن OPPO أن سلسلة Reno تتيح لكل مستخدم خوض تجربته المتفردة عن غيره، فقد ساعدت السلسلة الأولى للمستخدمين على إطلاق العنان لخيالهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية. فهذه السلسلة لا تعترف بالحدود المرسومة مسبقاً لأنها تتيح لكل مستخدم فرصة التمتع بتجربة متفردة تتلاءم مع أسلوبه الإبداعي.

وكانت OPPO قد تعاونت مع عدد من الفنانين حول العالم لمشاركة الإمكانات التي تتمتع بها هواتف Reno عبر الكشف عن الروح المرحة والمخيلة الخصبة التي تقف وراء معايير السلسلة. وتمثل هواتف Reno تجسيداً لرؤية OPPO الإبداعية لتطوير الهواتف الذكية خلال الأعوام العشر المقبلة، في حين تأتي سلسلة Reno2 المرتقبة لترتقي بمفاهيم الإبداع والابتكار إلى مستويات جديدة تتحدى المستخدمين للتخلي عن تقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدية لتبني التقنيات الجديدة التي تحث على مزيد من الإبداع.

إطلاق العنان لإبداعات المستخدمين عبر التقنيات الرائدة

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المتحركة، ولهذا ستضم سلسلة Reno2 أول جهاز مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO. وستأتي التقنية المبتكرة التي يتمتع بها الهاتف لتتيح للمستخدمين تخطي حدود المألوف وفتح أذهانهم لمجموعة غير مسبوقة من الزوايا والاحتمالات غير المقيدة بالزمان والمكان، بدءاً من الهضاب الشاسعة إلى شوارع المدينة المزدحمة ومن الشواطئ الخلابة إلى الليالي المظلمة التي يغيب عنها ضوء القمر.