الحياة أسهل مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2

تستمر هواوي في إبهارنا بابتكاراتها، خاصةً منتجاتها القابلة للارتداء، حيث تسعى دائمًا إلى جعل حياتنا أسهل من خلال تطوير سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 2 والتي دعمتها ببطارية مدهشة تدوم لنحو 14 يومًا وتطبيقات ذكية وتصميم عصري فريد من نوعه.

عملت سلسلة HUAWEI Watch GT على تطوير برمجياتها من خلال إضافة خوارزمية 2.0 جديدة لتوفير استهلاك الطاقة، ما يحدد بذكاء تصرفات المستخدم في المواقف المختلفة، مثل أنشطة الوقوف أو الرياضة وضبط استخدام الطاقة لتحقيق توازن مثالي بين الأداء واستهلاك الطاقة خلال الاستخدامات اليومية.

تمتاز هواوي قوة بقدراتها الكبيرة على الابتكار فنراها تستخدم شاشة أوليد عالية الدقة تتمتع بنطاق ألوان أوسع وثخانة أقل مقارنةً من شاشات إل سي دي، ما يمنح المستخدمين تجربة بصرية غامرة مع شاشتها عالية الدقة التي تعمل باللمس.

يستطيع تطبيق HUAWEI Music مزامنة الموسيقى مع الساعة لإضافة قوائم تشغيل مختلفة مع سعة تخزين عالية تستطيع تخزين نحو 500 أغنية MP3 من أجل الاستمتاع بأنشطتك اليومية.

وتمتاز ساعة HUAWEI WATCH GT 2 أيضًا بميزة الاتصال عبر البلوتوث التي تتيح لك البقاء على اتصال مع أحبائك أثناء التنقل بسهولة.

أسرع لأن الحجز المسبق شارف على النهاية- تستطيع حجزHUAWEI WATCH GT 2 حتى 21 أكتوبر عبر العديد من متاجر التجزئة المعتمدين و Huawei E-Shop مع هدية قيمة عبارة عن HUAWEI FreeBuds lite (كمية محدودة) بسعر 899 ريال سعودي للون البني و799 ريال سعودي للون الأسود.