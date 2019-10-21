شركة الطلائع المحدودة تختتم الذكرى السنوية السبعين لشراكتها مع بريجستون بأسلوب متألِّق

إحتفلت شركة الطلائع المحدودة، الموزّع الوحيد لإطارات بريجستون في المملكة العربية السعودية، بالذكرى السبعين لشراكتها مع بريجستون بأسلوب متألَّق عبر إقامة حفل في جدَّة – قاعة “ليلتي” في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر. وقد حضر الفعالية حشد من الفعاليات والمدراء يتصدَّرهم صاحب السعادة الشيخ خالد بقشان، رئيس مجلس إدارة شركة بقشان السعودية، وصاحب السعادة السيد أكيهيرو إيتو، رئيس شركة بريجستون ومسؤولها التشغيلي، بالإضافة إلى أعضاء من عائلة بقشان الكرام وجمع من العملاء والموزّعين والموظفين. وقد اغتنمت شركة الطلائع هذه المناسبة لتقديم الجوائز إلى عملائها تقديرًا لولائهم وكرَّمت قُدامى الموظفين والمدراء على إنجازاتهم وسنوات عملهم.

قُبيْل الحفل، عقدت شركة الطائع مؤتمرًا صحفيًّا للإعلاميين تخلله إلقاء خطابات لكبار المدراء التنفيذيين في كلتا الشركتيْن. وقد تُوِّج المُؤتمر بكشف النقاب عن شعار ذكرى “70 عامًا” الذي يُسلط الضوء على الشراكة المثمرة بين صانع الإطارات الأول في العالم وشركة الطلائع. في غضون هذه الحقبة الزمنية، سيطرت الشركتان على سوق الإطارات متقدّمة الأداء في المملكة عبر إيلاء اهتمامهما لمفهوم التنقُّل بشكل عام عوضًا عن التركيز على تزويد الإطارات فحسب.

بهذه المناسبة، قال السيد ألبير يوكسل، الرئيس التنفيذي لشركة الطلائع المحدودة، “طوال أكثر من سبعين عامًا خضنا غمار المنافسة العتيدة وتحمّلنا مشاق المناخ القاسي، واستجبنا إلى متطلبات التنقّل المتغيرّة للسائق السعودي. وقد أتاح لنا أسلوب عملنا المحترف السيطرة على سوق الإطارات المحلي بمُنتجات متفوّقة مدعومة بعملية تطوير متواصلة واستراتيجيات تسويق وتوزيع مُبدِعة.

“إرتكازًا على النموذج الإقتصادي لـ ’رؤية المملكة العربية السعودية 2030‘، ووفقًا للقيادة المشتركة والحكيمة لسعادة الشيخ خالد بقشان والسيد أكيهيرو إيتو، لدينا فريق عمل رائع ومِقدام ليقودنا نحو حقبة جديدة من التوسّع والنمو عبر المملكة، فيما نواصل التركيز على تلبية إحتياجات السائقين وبالأخص السيّدات منهن.”

بدوره، قال السيد إكيهيرو إيتو، رئيس شركة بريجستون ومسؤولها التشغيلي وممثّل رئيسها التنفيذي، “نحتفل اليوم بمرور سبعة عقود على وجودنا في المملكة العربية السعودية وسيطرتنا على سوق الإطارات فيها. بفضل جهود شركة الطلائع، كنّا من أوائل شركات الإطارات العالمية التي تدخل إلى سوق المملكة. وبفضل فهم شركة الطلائع الكبير للسوق السعودي وقدرتها على التأقلم مع متغيّراته والإستجابة إلى احتياجات عملائه المتنامية، هذا بالإضافة إلى جهودنا المتواصلة في نطاقيْ الأبحاث والتطوير ومرتبتنا الطليعية في صناعة الإطارات العالمية، إستطاعت إطارات بريجستون بناء سمعة لا تُضاهى في المملكة والتوسّع باضطراد عبر أرجائها كافة، مدعومة بخدمة عملاء رائدة كما يليق بصانع رائد للإطارات.

“بما أنّ هدفنا المشترك يقضي بتوفير أفضل الإطارات إلى عملائنا السعوديين، تطوّرنا من صانع للإطارات فحسب إلى أفضل موفّر لخدمات التنقّل. ونظرًا للتغيّر الجذري الذي يعتري صناعة السيارات حاليًّا، نَعِدُ السائق السعودي بالتكيّف مع احتياجاته واحتياجاتها بسرعة والتأقلم مع التوجّهات المستقبلية في السوق والنموّ بأسلوب مُستدام.”

هذه المحطة الزمنية الهامة التي وصلت إليها الشراكة بين شركتيْ الطلائع وبريجستون ليست مدعاةً للإحتفال فحسب، بل أيضًا مناسبة ملائمة لتجديد إلتزام الشركتيْن بالسوق السعودي للسنوات القادمة عبر التكيّف باستمرار مع ظروف السوق المتغيّرة. هنا تكمن أهمية “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ لإحاطة كلتا الشركتيْن بالقيادة الحكومية الرشيدة مع توفير شبكة الدعم الضرورية للمضيّ قدمًا بخطى واثقة نحو المستقبل. أضف إلى ذلك خبرة بريجستون التقنية المهولة في قطاع الإطارات متقدّمة الأداء – إحتفظت الشركة بلقب أكبر صانع للإطارات في العالم للعام الحادي عشر على التوالي – وفهم شركة الطلائع المعمّق لحذافير السوق المحلي ومواصلتها الإستثمار في أهم ثروة لديها، ألا وهي أفرادها، من موظفين ومورّدين وعملاء.

لا عجب أن يبدو المستقبل مشرقًا للغاية…