إل جي تنظم حملة للتبرع بالدم مع جامعة الملك عبدالعزيز وجميل سكوير

جدة، أكتوبر، 2019: أقامت إل جي إلكترونيكس السعودية، حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى كل مواطن ومقيم في المملكة بضرورة التبرع بالدم والمساهمة في سد الإحتياجات من الدم من خلال التبرعات التطوعية.

شارك في الحملة التي أقامتها إل جي السعودية بالتعاون مع مبنى جميل سكوير، موظفو إل جي بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين في الشركات التي تقع مكاتبها في المبنى نفسه حيث قدمت إدارة مبنى جميل سكوير كل التعاون المطلوب لضمان نجاح هذه المبادرة. وعبّر المتبرعون عن إيمانهم بأهمية المشاركة في حملات التبرع بالدم التي من شأنها أن تنقذ حياة العديد من المرضى.

ولقد قدمت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز التسهيلات اللوجيستية للحملة، حيث أوفدت فريقاً متكاملاً من قسم خدمات نقل الدم بالمستشفى الجامعي، مجهّزاً بكافة المستلزمات الطبية وأدوات التبرع بالدم. تواجد الفريق منذ الثامنة صباحاً لإتمام التحضيرات قبل إنطلاق الحملة التي استمرت من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً. ولقد استّعدت إل جي السعودية للحملة وخصصت غرفتان مناسبتان من حيث التهوية، لإستقبال المتبرعين وجهزتهما بالأدوات اللازمة. كما عملت على تنظيم لوائح الراغبين بالتبرع بالدم وأسماءهم وكافة المعلومات المطلوبة.

تحرص إل جي السعودية في إطار برامجها للمسؤولية الإجتماعية، على المساهمة في توعية المجتمع في كل ما يتعلق بالقضايا الصحية والإجتماعية والإنسانية. وحملة التبرع بالدم تتماشى مع رؤية إل جي السعودية، إنطلاقاً من إيمانها بالمبادرات الإنسانية والوطنية.

وقد أعرب السيد ايدي جون، الرئيس التنفيذي في إل جي إلكترونيكس السعودية، عن سعادته لنجاح الحملة، مؤكداً ان التبرع بالدم هو عمل انساني نبيل يساهم في انقاذ حياة الآلاف من المرضى المحتاجين لنقل الدم وهو أجمل صورة للعمل التضامني الذي يبرز القيم الإنسانية بين المجتمعات واللأفراد على حد سواء. “كم هو رائع مشاركتنا في المبادرات الاجتماعية في السعودية والتعبير عن امتناننا وشكرنا للمجتمع الذي منحنا الثقة والتقدير. كما نود أن نتقدم بالشكر والتقدير لفريق عمل مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة الذي وضع كل إمكاناته لإنجاح حملة التبرع بالدم”.