هواوي تُمدد الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الشراء المسبق لساعات WATCH GT 2 المرتقبة

هواوي ترسخ مكانة ريادتها بعد الإقبال المُدهش على طلبات الشراء المسبق لساعة HUAWEI WATCH GT 2 في المملكة العربية السعودية

فتح باب الطلب المسبق على هاتف HUAWEI nova 5T الجديد المزوّد بخمس كاميرات مدعمة بإمكانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “هواوي السعودية” عن إطلاق الحجز المسبق لهاتف HUAWEI nova 5T الذي يمثل الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف nova الذكية. ويأتي هذا الإصدار الجديد مزوداً بخمس كاميرات مدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتقدم للمستخدمين صوراً مُذهلة في غاية الإشراق والوضوح؛ وتشمل عدسة عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل أيضاً، بالإضافة إلى كاميرا أمامية Selfie Superstar بدقة 32 ميجابكسل. ويتيح نظام الكاميرا المُبسط هذا تحديد المشاهد والتقاط صور مثالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يمتاز هاتف HUAWEI nova 5T بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تتيح على صور سيلفي رائعة، بفضل تزويدها بمكوّنات قوية وفعالة ودعمها بأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويعمل هاتف HUAWEI nova 5T بمعالج Kirin 980 ثماني النوى، كما زوّد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع واجهة استخدام EMUI 9.1 بنظام ’أندرويد‘، بالإضافة إلى تثبيت جميع التطبيقات المفضلة بشكلٍ مسبق. وتم تزويد هاتف HUAWEI nova 5T بشاشة عرض كاملة الدقة بقياس 6.26 بوصة بدقة 2390 × 1080 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9؛ ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة لا تضاهى.

ويتوفر الهاتف الجديد بثلاثة ألوان رائعة هي: ’كراش بلو‘ الأزرق والأسود الكلاسيكي الأنيق بالإضافة إلى ’ميد سامر‘ الأرجواني، الذي يُضيف ألقاً متميزاً إلى الخصائص الجمالية الأنيقة لهذا الهاتف الذكي. كما يتميز الهاتف برمز nova على شكل نجمة محفورة على علبة زجاجية أرجوانية أنيقة، والتي تقوم بكسر الضوء لتوليد موجات متلألئة من الألوان والظلال المتباينة.

وبات هاتفHUAWEI nova 5T متوفراً للطلب المسبق حتى 30 أكتوبر 2019. وباستطاعة المستهلكين أيضاً شراء الهاتف الجديد ابتداءً من 31 أكتوبر 2019، في متاجر تجارب عملاء هواوي ومجموعة مختارة من متاجر التجزئة المختارة بسعر 1499 ريال مع Bluetooth Speaker، شاحن سيارة سريع الشحن بقوة 40 واط، محول Type C الى Micro USB وضمان الشاشة لمدة 6 شهور، ونسخة راقية بسعر 1699ريال تأتي في علبة أرجوانية مع سماعة HUAWEI FreeLace و يمكن طلبها مسبقا من متجر هواوي، متجر هواوي الإلكتروني، بالإضافة الى العديد من الموزعين المعتمدين.

ساعة HUAWEI WATCH GT 2

في السياق ذاته، أعلنت “هواوي السعودية” أن الطلب على ساعتها المنتظرة HUAWEI WATCH GT في مرحلة الحجز المسبق قد فاق جميع التوقّعات، حيث تمّ بيع أكثر من مليون ريال في أقل من 24 ساعة على إطلاق الحجز المسبق في المملكة . وبناءً عليه، قررت هواوي تمديد الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الشراء المسبق للساعة لغاية 30 أكتوبر، حيث يُمكنكم شراء هذه الساعة الرائعة إلكترونياً من خلال مجموعة من متاجر التجزئة المعتمدة أو متجر هواوي الإلكتروني والحصول على هدية قيّمة متمثلة في سماعات HUAWEI Sport Bluetooth (الكمية محدودة) بسعر 899 ريال سعودي للون البني و799 ريال سعودي للون الأسود.

وفي هذه المناسبة، لفت نائب رئيس هواوي السعودية السيد بيل يو إلى أن “الطلب الاستثنائي الذي تلقيناه على HUAWEI WATCH GT 2 في السعودية يشهد على نجاح استراتيجيتنا العالمية المتمحورة حول تلبية احتياجات المستخدمين من خلال توفير خيارات أوسع بالإضافة إلى تقديم تجربة استخدام أشمل للمستهلكين في المنطقة. ومن المعروف أن المستخدمين في المملكة يسعون نحو المنتجات المبتكرة التي تقدم منافع عالية في حياة كل منهم. وتركز مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على منحهم أفضل التقنيات والأجهزة المبتكرة والمنتجات عالية الجودة ليستطيع كل منهم الاتصال بأرقى السبل. ونحن فخورون اليوم بتوفير منتجات تلبّي مختلف الاحتياجات”.

وتحتوي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 المتميّزة على شريحة Kirin AI التي عملت الشركة على تطويرها ذاتياً، وبطارية رائدة ضمن فئتها بعمر يصل إلى 14 يوماً، فضلاً عن باقة من المزايا والوظائف الجديدة بما فيها 15 وضعية رياضية و10 وضعيات مخصصة لممارسة الجري، ومشغل موسيقى محدّث وإمكانية استقبال الاتصالات بتقنية البلوتوث. وعلاوة على ذلك، توفر HUAWEI WATCH GT 2 مجموعة من المزايا الصحية الجديدة التي تُتيح وبكل سهولة إمكانية قياس نبض المستخدم ورصد معدلات نومه وغيرها من الخصائص. وتأتي الساعة الجديدة بتصميم زجاجي أنيق منحن ومدمج ثلاثي الأبعاد بحيث يوفر قدرة عرض نابضة بالحياة.