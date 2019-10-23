حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2019م بواقع (1,387,833) حاوية، بنسبة زيادة بلغت (20.50 %)، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والقادمة عن طريق 1,053 سفينة تجارية.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات تأكيداً عن مدى الكفاءة والقدرة التشغيلية وكذلك تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يعتبر الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي، والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد مركزاً متميّزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.
ارتفاع أعداد الحاويات بميناء الدمام خلال 9 أشهر
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2019م بواقع (1,387,833) حاوية، بنسبة زيادة بلغت (20.50 %)، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والقادمة عن طريق 1,053 سفينة تجارية.
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