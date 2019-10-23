حصلت إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تقييم CMMI- Capability Maturity Model Integration الذي يمنح عادة للمنظمات الحكومية الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
وجرى منح الاعتماد، لالتزام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إنتاج وتطوير البرمجيات، وذلك من خلال الاطلاع على نماذج تحسين وهندسة إجراءات الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتطويرها لتوفير خدماتها للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الاعمال.
بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبد الله الصليع، أن الحصول على هذا الاستحقاق يأتي إنطلاقاً من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد الحلول والممارسات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية والتي تساهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.
يذكر أن نموذج (CMMI) الصادر من معهد هندسة البرمجيات من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
هيئة السياحة تحصل على تقييم CMMI لتطبيق المعايير الدولية في مجال النظم والبرمجيات
حصلت إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تقييم CMMI- Capability Maturity Model Integration الذي يمنح عادة للمنظمات الحكومية الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال هندسة النظم والبرمجيات.
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