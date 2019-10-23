المحكمة الإدارية بالدمام تباشر أعمالها في مبناها الجديد

انتقلت المحكمة الإدارية بالدمام إلى مقرها الجديد الواقع بحي الفردوس على طريق الأمير متعب, حيث تم تجهيز المبنى بجميع المستلزمات وتأمين ما يحتاجه من متطلبات وتجهيزات، إذ يتكون من أربعة طوابق، ويضم ست قاعات جلسات، وصالات متعددة لاستقبال المراجعين، ومصلى، بالإضافة إلى المكاتب القضائية والإدارية وقاعات الاجتماعات والبرامج التدريبية، وتم توزيع المبنى وَفْق آلية تضمن وصول المراجعين للإدارات المقدمة للخِدْمات.

مما يذكر اختيار موقع مبنى المحكمة التي بدأ نقل أعمالها 21 صفر الجاري في منطقة متوسطة بين مدينة الدمام وبقية المحافظات القريبة، وعلى شوارع رئيسة مما يسهل الوصول إليه من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، كما تم مراعاة أحدث معايير جودة البناء والتصميم، بالإضافة إلى تهيئة المكان المناسب وخلق بيئة عمل جذابة.

وأكد فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالدمام الشيخ الدكتور منصور بن صالح المقوشي، استعداد المحكمة الإدارية لاستقبال المراجعين بمبناها الجديد وإنجاز القضايا وتلبية جميع المتطلبات، مشيدًا بالمتابعة المستمرة والإشراف الدائم من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف حتى يتسنى للقضاة ومنسوبي المحاكم إنجاز الأعمال في بيئة مناسبة ومهيأة بجميع الاحتياجات في ظل الدعم غير المحدود الذي يتلقاه مرفق ديوان المظالم من قبل القيادة.