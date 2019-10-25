أمير المنطقة الشرقية يفتتح مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر الأحد القادم

يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد المقبل بافتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر والمكون من 22 طابقاً ، والمقام على مساحة تتجاوز 209 ألف متر مربع بسعة 500 سرير و 310 عيادة تغطي كافة التخصصات .

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب عن عميق شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة وتفضله بتدشين وافتتاح المستشفى ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه ودعمه للمشروعات التنموية بالمنطقة ، كما ثمن متابعة سموه المستمرة وعن قرب لمراحل تأسيس المستشفى منذ تكرمه بوضع حجر الأساس قبل 36 شهراً ووصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى ، وبالتأكيد أن هذا أمر غير مستغرب على سموه الكريم .

وقال د. الحبيب أن هذا المستشفى يُعد إضافة هامة للقطاع الصحي وسيمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة لأبناء ومقيمي المنطقة الشرقية ، حيث استطعنا إنجازه خلال 36 شهراً فقط بتكلفة 2 مليار ريال . وهو أول مستشفى متكامل للصحة الرقمية بالمنطقة بسعة 500 سرير ، إذ روعي في تصميمه وإنشاؤه وتجهيزه وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيئية العالمية . ونحن نفخر كثيراً بأن هذا المستشفى يضم بين جنباته كافة التخصصات الطبية والمجهز بآخر وأحدث ما أنتجته التقنيات الطبية والكفاءات الطبية العالمية.

وكشف د. الحبيب عن تأمين هذا المستشفى لنوعية حديثة من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتمتلك امكانات كبيرة من حيث الأداء الصحي والوظيفي وتستطيع من خلاله تقديم معلومات متكاملة عن المستشفى والأقسام المتوافرة فيه ، بالإضافة إلى مواقع العيادات الخارجية باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية . ومشيراً في الوقت نفسه بأن هذا المستشفى الفريد من نوعه سيعمل بالنظام الرقمي الكامل بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أسرع وقت ممكن.

كما أنه سيكون بإمكان المراجع الحصول على 50 خدمة طبية من خلال تطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني ، مثل حجز المواعيد والحصول على التقارير الطبية والإطلاع نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة والحصول على نسخة منها عبر البريد الالكتروني. كذلك يمكنه التعرف على موافقات شركات التأمين والاطلاع على أسماء كافة الأطباء من مختلف التخصصات، وأيضاً عرض الوصفات الطبية الخاصة به، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الخدمات.

واختتم د.الحبيب حديثه بأن مجموعة د.سليمان الحبيب تضع نصب أعينها الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أعلى معدلات الإستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم ،حيث أننا نسعى دوماً نحو التحسين والتطوير ، كما أن المجموعة تفخر بامتلاكها الكفاءات والقدرات المتخصصة في تصميم وإدارة المشروعات الصحية وفقاً لآخر المستجدات العالمية وأرقاها .