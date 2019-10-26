● أحمد أمين نجم أول مسلسل مصري من إنتاج Netflix، والذي سيبدأ تصويره في نوفمبر القادم

● المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب أحمد خالد توفيق “ما وراء الطبيعة”، وسيتولى إخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري

يتناول مسلسل “ما وراء الطبيعة”، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

وسيؤدي الممثل والكاتب المصري أحمد أمين دور البطولة في المسلسل، حيث سيجسّد شخصية أخصائي أمراض الدم الأعزب، الدكتور رفعت إسماعيل. وستبدأ مرحلة التصوير للمسلسل في نوفمبر القادم، وسيتولّى إخراجه عمرو سلامة مخرج مسلسل “طايع”، بمشاركة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، مخرج فيلم “زنزانة”.

وفي هذه المناسبة، قال عمرو سلامة، المخرج والمنتج التنفيذي للعمل: “يقدّم أحمد أمين أداءً يتّسم بالأصالة مع حضور قوي على الشاشة، لذلك شعرنا بأنه الشخص المناسب لتجسيد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل. ومع وجود ممثل موهوب مثله إلى جانب المؤثرات الخاصة المذهلة لدينا، نحن متشّوقون للبدء بتصوير العمل الشهر المقبل”.

ويعدّ مسلسل “ما وراء الطبيعة” المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية. يشار إلى أن مسلسل “ما وراء الطبيعة” من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

وسيتم تصوير مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، في مصر، الأمر الذي يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصري أصلي للجمهور العالمي. وسيتم الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين في المسلسل لاحقًا. كما سيقوم المسلسل بتصوير الأحداث الخارقة للطبيعة بشكل مذهل باستخدام تقنيات ومؤثرات بصرية قوية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يتكامل مع الأداء المتميز للمثلين.