“سباق الألوان” الأكبر في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 20 ألف متسابق في نسخته الثانية في الرياض

● “أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض” يعود إلى المملكة في أعقاب نجاح نسخته الأولى بمدينة الخبر في شهر مارس

● حقق السباق نجاحا باهرا لأسرع سباق تم بيع تذاكره في الشرق الأوسط. وهو الثاني في المملكة

● ينطلق السباق الثالث يوم السبت 2 نوفمبر في الكورنيش الجديد في جدة، وتتوفر التذاكر بدءاً من 50 ريال للكبار ومجاناً للأطفال عبر الموقع الإلكتروني www.ksa.thecolorrun.com

نثر سباق الألوان أطيافه اللونية على مدار يوم مفعم بالنشاطات الممتعة والأجواء الترفيهية في مدينة الرياض، مختتماً فعالياته بمهرجان الفوز الذي وفر لسكان المدينة تجربة غنية بالنشاط والحيوية. بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، تم بيع جميع التذاكر خلال أيام معدودة فقط، محققا نجاحا باهرا لأسرع سباق تم بيع تذاكره في الشرق الأوسط.

وانضم آلاف من عشاق الترفيه والرياضة إلى السباق الثاني من سلسلة تضم ثلاثة سباقات، في يوم حافل بالمتعة والأجواء العائلية المميزة. واستمتع المشاركون في مهرجان الفوز عقب السباق بمجموعة من النشاطات الترفيهية المذهلة التي تضمنت الموسيقى وفرص التقاط الصور التذكارية والعروض الراقصة والألعاب والمرح، والمزيد من التراشق الممتع بالألوان الذي ابتكر تركيبة لونية فريدة من نوعها.

وتماشياً مع الفكرة الرئيسية للسباق الممتد على مسافة 5 كيلومترات حول الاحتفاء بالبطل الكامن في داخل كلّ منا، ارتدى كل مشارك الأزياء والاكسسوارات التي تحويها حقائب السباق الخاصة بهم، والتي تضم قمصان جولة البطل، وربطات الرأس الحصرية لسباق الألوان، والبطاقة التعريفية، والميدالية وحزمة الألوان لالتقاط صور لا تنسى.

ويعتبر سباق الألوان سلسلة السباقات الأضخم من نوعها في العالم، و حلّ ضيفاً على أكثر من 40 دولةً واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق حول العالم، وهو عبارة عن سباق دون توقيت وخالٍ من المنافسة، وتتزامن نسخته الثانية مع “موسم الرياض”، أحد 12 فعالية تنظيمها “الهيئة العامة للترفيه” وينعقد من 15 أكتوبر حتى 15 ديسمبر.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع التواصل بالهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد المحمادي: “تشهد المملكة العربية السعودية فترة رائعة بكل المقاييس، تستقبل فيها مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية عالمية المستوى ويتجلى فيها ما يتمتع به سكانها من شغف بهذه الفعاليات المتنوعة. وقد سررنا بالاستجابة الواسعة التي حظي بها الحدث الأول في الخبر، وما حققه سباق الألوان في الرياض ليكون الأكبر في الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً لتنظيم السباق الثالث في جدة”.

يأتي الحدث ليرسم الابتسامة على أوجه المشاركين من جميع الأعمار ، ويغمرهم بالألوان أثناء مشاركتهم بالمشي أو الهرولة أو الجري في طريقهم نحو خط النهاية. ويترقب عشاق الألوان انطلاق النسخة الثالثة من “سباق الألوان” الأسبوع المقبل في جدة، ليعزز تميزه كحدث استثنائي بكل المقاييس.

تفاصيل السباق:

الزمان: تفتح الأبواب الساعة 7:00 صباحاً

التاريخ: السبت 2 نوفمبر في جدة

المكان: جدة؛ كورنيش جدة الجديد

التذاكر:

• الأطفال (12 سنة وما دون): مجاناً

• البالغين (13 وما فوق) – التذاكر العادية: 50 ريال سعودي

• البالغين (13 وما فوق) – التذاكر المميزة: 100 ريال سعودي

• البالغين (13 وما فوق) – تذاكر كبار الزوار: 250 ريال سعودي

باقات السباق:

• باقة المشاركة العادية المحدودة لجولة البطل 2019: قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية.

• باقة المشاركة ديلوكس المحدودة لجولة البطل 2019: قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية. وسوار، وغطاء للرأس، ومواقف ديلوكس.

• باقة المشاركة لكبار الزوار المحدودة لجولة البطل 2019: قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية. وسوار، وغطاء للرأس، ومنطقة خاصة وخدمة تقديم الطعام ومواقف لكبار الزوار فقط.