مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,804 كراتين تمور في عدة مديريات بمحافظة أبين

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أبين – واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,804 كراتين تمور في مديريات خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، و لودر، والمحفد، بمحافظة أبين، استفاد منها 2,804 من الأسر النازحة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته.

أبين  |  واس
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