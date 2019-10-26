وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,804 كراتين تمور في مديريات خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، و لودر، والمحفد، بمحافظة أبين، استفاد منها 2,804 من الأسر النازحة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,804 كراتين تمور في عدة مديريات بمحافظة أبين
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,804 كراتين تمور في مديريات خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، و لودر، والمحفد، بمحافظة أبين، استفاد منها 2,804 من الأسر النازحة.
Logging In...
الأكثر مشاهدة في محليات
استفتاء
Loading ...
Profile