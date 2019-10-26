مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,804 كراتين تمور في عدة مديريات بمحافظة أبين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,804 كراتين تمور في مديريات خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، و لودر، والمحفد، بمحافظة أبين، استفاد منها 2,804 من الأسر النازحة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته.