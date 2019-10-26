حرس الحدود ينقذ عائلة علقت مركبتهم بالرمال في الخفجي

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واس

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية أمس من إنقاذ عائلة مكونة من ثمانية أشخاص بعد أن علقت مركبتهم بالرمال بالقرب من شاطئ البحر وغمرتها المياه . وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC ) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، المتضمن مشاهدة أفراد الدورية الساحلية مركبة عالقة بالرمال بالقرب من شاطئ البحر لعائلة مكونة من ثمانية أشخاص. وأضاف:” على الفور، وُجّهت دورية ساحلية للموقع لتقديم المساعدة اللازمة لهم، وجرى الاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبة العالقة بالرمال، وهم بصحة جيدة ولله الحمد”. وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع .

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