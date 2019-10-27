“شِل” السعودية تُرحِّب بضيوف بي أم دبليو ” شركة محمد يوسف ناغي للسيارات” في سباق “دي تي أم” DTM مثير على حلبة “نوربورغرينغ” الألمانية

لا مكان ينضح بتاريخ رياضة السيارات وأصالتها مثل حلبة نوربورغرينغ الألمانية. في تلك الحلبة الأسطورية حظي ضيوف “بي أم دبليو”، القادمين من دول عِدّة من ضمنها المملكة العربية السعودية، بمغامرة لا تُنسى من إخراج “شِل هيلكس ألترا” Shell Helix Ultra و”بي أم دبليو موتورسبورت” BMW Motorsport.

شمل برنامج الدعوة حضور مجريات الجولة الأحدث من بطولة “دي تي أم” DTM للمحترفين في إطار ضيافة فاخر طوال نهاية أسبوع السباق، شمل لقاء متسابقي شركة بي أم دبليو، تعليق على السباق والتجارب التأهّلية من قبل خبراء تقنيين بالإضافة إلى جولات حصرية على منطقة “البادوك” ومرائب الفرق أتاحت للضيوف الكرام إلقاء نظرة وراء كواليس نخبة رياضة السيارات في العالم.

وقد تألَّقت هذه الدعوة بلقاء المتسابق اليافع الموهوب ’شيلدون فان دير لينده‘ – حلّ بالمركز الأول عن فئة الناشئين في بطولة “إيه دي إيه سي جي تي ماسترز” ADAC GT Masters – والإجتماع معه في حصّة أسئلة وأجوبة.

بهذه المناسبة، قال السيد خُرَّام باغباتي، مدير عام المبيعات المحلية إلى العملاء في شركة ’الجُمَيْح وشِل لزيوت التشحيم‘، “هذه التجربة الفريدة من نوعها على تلك الحلبة الأسطورية مثال رائع عن كيفية إستفادة ’شِل‘ من شراكتها مع ’بي أم دبليو موتورسبورت‘ في عالم سباقات السيارات الشيّق لاكتساب المعرفة والخبرة الضروريَّتيْن ونقلهما إلى مُنتجاتها وعلاماتها التجارية وعملاء سيارات بي أم دبليو.”

بما أنّ “شِل” شريك تكنولوجي رائد لـ “بي أم دبليو موتورسبورت”، تمّ تطوير خليط زيت خاص بالسباقات من “شِل هيلكس ألترا” بتكنولوجيا “بيوربلاس” PurePlus لتلبية إحتياجات بطولة “دي تي أم” الصارمة. وبما أنّ الفارق بين السيارات الأربع والعشرين المشاركة في البطولة أقل من ثانية في اللفة الواحدة، تتألّق “دي تي أم” كبطولة شديدة التنافس توفّر تحدّيًا حامي الوطيس لكل من “بي أم دبليو موتورسبورت” و”شِل”، هذا مع توفير متعة شيّقة لمشاهدي هذه البطولة ومتابعيها طوال مجريات السباق.