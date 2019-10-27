أمير المنطقة الشرقية يفتتح مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر  بسعة 500 سريراً

تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من المسئولين ولفيف من رجال الأعمال بالمنطقة بافتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بمدينة الخبر .

حيث بدأ الحفل بآيات من القران الكريم أعقبه كلمة ترحيبية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ألقاها سعادة البروفيسور د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء ثمن فيها رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لحفل افتتاح المستشفى ودعمه المتواصل واللامحدود ، وذلك منذ أن تشرفنا بوضع حجر الأساس لهذا المستشفى والذي تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 36 شهراً ، حيث يضم بين جنباته أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية من أبناء وبنات الوطن ، الذين نجحوا ولله الحمد مع بقية زملائهم في وقت قياسي وخلال مرحلة التشغيل في قيادة المستشفى نحو نيل شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات jci .

واختتم أ.د الحربش كلمته مؤكداً التزام المجموعة بدعم وتأهيل الطاقات السعودية الشابه والسعي نحو توطين المزيد من الوظائف في مختلف التخصصات وزيادة برامج الزمالة الطبية والتي وصلت إلى 14 برنامجاً لتدريب الأطباء السعوديين، ودعم مسيرة البحث العلمي عبر إطلاق العدد الاول من مجلة د.سليمان الحبيب البحثية HMJ .

ثم تلاها كلمة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د.إبراهيم بن عبدالكريم العريفي الذي هنىء فيها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب على تدشينها هذا المستشفى المتميز والفريد من نوعه والذي بدوره يدعم مسيرة القطاع الصحي الخاص نحو التوسع في تقديم الخدمات الصحية الراقية على مستوى المملكة.

وأكد سعادته في كلمته عن التزام وزارة الصحة بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي، وجعلها أكثر جاذبية باعتبار أن صحة الإنسان تأتي على رأس الأولويات لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطن والمقيم وتحقيق الأمن الصحي ليستطيع القيام بمهامه وأدواره وفقاً لرؤية 2030 . وشدد في كلمته على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص المجموعة على التواجد بالمنطقة الشرقية.

بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي عن خدمات وتجهيزات وإمكانات مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر ثم تكريم سمو أمير المنطقة الشرقية والشركات المساهمة في إنجاز هذا المشروع الضخم .

وفي تصريح خاص لسعادة الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب أعرب فيه عن عميق شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة وتفضله بافتتاح مستشفى الخبر ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على دعم المشروعات التنموية ، كما ثمن متابعة سموه لمشروع الخبر منذ أن تم وضع حجر الأساس قبل 36 شهراً ووصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى ، وبالتأكيد أن هذا أمر غير مستغرب على سموه الكريم .

وأضاف د. الحبيب أن هذا المستشفى يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي الذي يخدم المنطقة،وسيمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة الشرقية وإضافة لمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة، إذ تم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى المعايير العالمية التي تحافظ على البيئة ، مضيفاً أن المستشفى يعمل بالنظام الرقمي المتكامل Digital Hospital والذي يربط 100 نظام مع بعضهم البعض ، بما يضمن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أسرع وقت ممكن . كما تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 36 شهراً فقط من الإنشاء إلى مرحلة التشغيل ، حيث أنه يتألف من 22 طابقاً بمساحة تتجاوز 290 ألف متر مربع ، ومواقف تتسع لحوالي 2000 سيارة وحدائق بمساحة 2383 متر مربع ، بالإضافة إلى مهبطاً للطائرات لاستقبال الحالات الحرجة كما أنه مصمم وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تحافظ على البيئة.

وأضاف د.الحبيب أن المستشفى تصل قدراته الاستيعابية لحوالي 500 سرير و 310 عيادة تغطي أكثر من 60 تخصصا طبياً .كما يضم 71 سريراً للعناية الحرجة للأطفال والكبار وحديثي الولادة والعناية القلبية ، 10 تخصصات طبية دقيقة بطب الأطفال ، 66 سريراً للأطفال الخدج وحديثي الولادة ، 62 سريراً للطوارئ ، 4 غرف للعزل ، علاوة على 17 غرفة للولادة الطبيعية وغرفتان للولادة القيصرية ، 45 حاضنة ذكية للأطفال، 4 غرف للقسطرة القلبية ، 20 غرفة للغسيل الكلوي تطبق أعلى معايير السلامة والكفاءة ، إضافة إلى 12 غرفة عمليات رقمية تُعد الأحدث بالمنطقة.