HP تستضيف فعالية لنشر الوعي حول أنشطة تزييف مستلزمات الطباعة في المملكة العربية السعودية

استضافت HP يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر فعاليةً محلية للمساعدة على تعزيز الوعي حول أنشطة التزييف والاحتيال على مستوى المنطقة. وتعرف الحضور من القطاعين العام والخاص على التهديدات الناتجة عن عمليات التزييف وكيفية حماية مؤسساتهم منها. وتمكنت HP بالتعاون مع المتحدثين الضيوف من وزارة التجارة والتحالف العربي لمكافحة القرصنة، من توصيل رسالة قوية لمكافحة المنتجات المقلدة في المنطقة وسلطت الشركة الضوء على ضرورة اكتشاف وتجنب شراء هذا النوع من المنتجات.

وتؤثر المنتجات المقلدة بصورة سلبية على الاقتصاد السعودي والمجتمع بشكل عام، لذا تعمل السلطات المعنية لمكافحة عمليات التزييف بجميع أنواعها، حيث جرى وضع قوانين وعقوبات صارمة لحماية المستهلكين.

وشملت الفعالية تجربة حية لإظهار التفاوت في مستوى الأداء بين أحبار الطباعة الأصلية والمقلدة، بالإضافة إلى عرض تقديمي من HP حول كيفية تعاون الشركة مع السلطات المحلية لمكافحة تصنيع منتجات الطباعة المقلدة في المنطقة. وشهدت الفعالية التي نظمتها HP حضور متحدثين محليين من وزارة التجارة السعودية و شركة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة.

وقال نارايانان فينكاتارامان، المدير التنفيذي لشركة HP في المملكة العربية السعودية: “إن اتخاذ إجراءات ضد التزييف في المملكة العربية السعودية يعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لشركة HP. ونحن نواصل التركيز على حماية العملاء من خلال برنامجنا لمكافحة التزييف والاحتيال”.

وأضاف: “يشهد عدد الضبطيات في المملكة العربية السعودية زيادةً مستمرة، لذا فنحن نعمل عن قرب مع وزارة التجارة وشركائنا في المنطقة لمكافحة هذه القضية المتنامية من خلال خدمات التدقيق لحماية شركاء قنوات التوزيع والتحقق من البضائع التي يتسلمها العملاء”.

وعملت HP خلال العام الماضي عن قرب مع السلطات المحلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتفكيك حلقات التزييف والعصابات الإجرامية المتورطة في تصنيع وبيع مستلزمات الطباعة المزيفة.

وتجري HP بانتظام عمليات فحص مجانية من قبل خبراء لمستلزمات الطباعة المشبوهة التي يتسلمها العملاء من المؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتحمي عمليات الفحص هذه العملاء الذين يعتقدون أنهم ربما تسلموا خراطيش طباعة مزيفة – وفي الواقع، تبين أن شحنتين من كل ثلاث شحنات جرى فحصها في عام 2017 على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحتوي على منتجات مقلدة. وساهمت عمليات التفتيش هذه في حماية عدة عملاء مهمين من مخاطر المنتجات المزيفة.

ومن خلال برنامج HP لمكافحة التزييف والاحتيال، تقوم الشركة بتثقيف عملائها وشركائها بصورة نشطة لمساعدتهم على توخي الحذر من مستلزمات الطباعة المزيفة. كما تتعاون الشركة بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والعالمية لكشف وإحباط العمليات غير القانونية التي تنتج مستلزمات طباعة HP مزيفة”.