هواوي تطلق أحدث هواتفها HUAWEI Nova 5T وساعة HUAWEI WATCH GT 2 في المملكة العربية السعودية

أطلقت هواوي السعودية أحدث هواتفها Nova 5T وساعتها WATCH GT 2 خلال حفل قامته في الرياض بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام، وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبار المدراء التنفيذيين من هواوي. وتمكن الحضور خلال الفعالية من اختبار مزايا وخصائص هذين المنتجين المتميّزين. وقد استأنفت هواوي توجهها الرائد مع هاتفها HUAWEI nova 5T الذي يتألق بتصميم جديد كلياً، ومستويات أداء غير مسبوقة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال السيد بيل يو، نائب رئيس شركة “هواوي السعودية” في إطار التزامها بتزويد المستخدمين بأحدث التقنيات، تطلق هواوي اليوم هاتفها المبتكر HUAWEI nova 5T والمزوّد بخمسة كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي، مع أداء استثنائي وخصائص مذهلة أخرى. كما نطلق الجيل الجديد من الساعات الذكية HUAWEI WATCH GT 2، المعززة بمعالج Kirin A1 الذي ابتكرته الشركة خصيصاً لتوفير تجربة استخدام رفيعة المستوى، وعمر بطارية لا يضاهى. ويلبي هذان الجهازان الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين عبر مزيجهما الرائع من أحدث التقنيات المتطورة ولمسات الأناقة والتصميم الجذاب”.

هاتف HUAWEI nova 5T

أضافت شركة هواوي إلى سلسلة هواتفها nova الموجهة للشباب والمفضلة لدى ملايين المستخدمين هاتفاً جديداً يجمع بين تفرد الابتكار والتصميم الأنيق. إنه HUAWEI nova 5T، أحدث هاتف ذكي من الفئة المتوسطة تقدمه هواوي لتحديث السلسلة فهو مزود بعتاد من مستوى الهواتف الرائدة ليقدم أداءً متفوقاً ما يجعله يحمل لقب الهاتف الرائد العصري.

تتضمن سلسلة nova تشكيلة واسعة من الأجهزة التي تراعي الميزانية المحدودة لكنها تبقى في الوقت ذاته فريدة التصميم وتتمتع بالمواصفات التي تشاهد في أجهزة هواوي من الفئة الممتازة. وتابعت هواوي هذا التوجه من خلال الطراز الجديد HUAWEI nova 5T فقدمته بتصميم جديد تماماً ومستويات أداء غير مسبوقة.

1. تصوير محترف: كاميرات خمس مدعمة بالذكاء الاصطناعي تلبي مختلف احتياجات التصوير

يتابع الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T السير في اتجاه الهواتف التي تجعل جودة الكاميرا إحدى أولوياتها في سلسلة nova. فهذا الجهاز مزود بكاميرات خمس مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، كاميرا رباعية في الخلف وواحدة أمامية. فإن نظام الكاميرا الخلفية مكون من عدسة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بدقة 16 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً وعدسة قريبة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وتعمل هذه العدسات بتناعم لتلتقط صورًا مذهلة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة والمشاهد الواسعة والصور القريبة جدًا وحتى صور البورتريه مع مؤثرات تنعيم الصورة أو جعلها ضبابية.

ويضاف إلى ذلك أن قدرات الذكاء الاصطناعي المتوفرة ضمن الهاتف ذاته تعزز سهولة التقاط الصور والفيديو بجودة مدهشة، فهو قادر على التعرف على 22 بيئة مختلفة للمشاهد التي تصورها ليضبط إعدادات الكاميرا بالقيم المناسبة. ومن مزايا الذكاء الاصطناعي في هذا الهاتف أيضاً وضع التصوير الليلي مع تثبيت الاهتزاز المدعم بالذكاء الاصطناعي AIS Super Night Modeوكذلك وضع التقاط الصورة مع المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعيAI HDR+ المزود بإضاءة خلفية، وهما وضعان يلتقطان صور واضحة ونضرة في ظروف الإضاءة الضعيفة أو شبه المعدومة. ويتيح الهاتف للمستخدمين أيضاً إطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال وضع تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI Portrait Color وميزة التصوير البطيءSuper Slow-mo بسرعة 960 إطاراً في الثانية، فهما يضيفا تأثيرات سينمائية رائعة على الفيديو الذي تصوره، فالأول يظهر في الوقت الفعلي الأشخاص في مقدمة الفيديو بالألوان مع إبقاء بقية الصورة في الخلفية باللون الرمادي، أما الوضع الثاني فيسجل الأحداث السريعة بطريقة تتيح عرضها بالحركة البطيئة.

ولا تقل إمكانيات الكاميرا الأمامية عن شقيقتها الخلفية، فهي كاميرا سيلفي سوبرستار بدقة 32 ميجابكسل تلتقط أجمل صور السيلفي فضلاً عن أنها تتيح للمستخدم الاعتماد على قوة عتاد الجهاز وقدرات الذكاء الاصطناعي المحسّن لإجراء التعديلات المناسبة على الصور للحصول على صور سيلفي مثالية.

2. أداء قوي يضاهي الهواتف الرائدة

يحافظ الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T على تقاليد هذه سلسلته من هواتف هواوي بتقديم أداء قوي يبرزه بين منافسيه من فئة الهواتف المتوسطة، فبفضل تضمنه مواصفات عتادية تضاهي الهواتف الرائدة يوفر أداء سلساً عالي الكفاءة حتى حين استخدامه لفترات طويلة وهذه ميزة رائعة لعشاق ألعاب الهواتف الذكية.

ومن أهم مواصفاته العتادية التي تقدم هذا المستوى من الأداء تضمنه المعالج كيرين 980 مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. ويمتاز بأنه مزود بواجهة الأستخدام EMUI 9.1 ما يضيف إلى سلاسة تشغيله مجموعة وافرة من المزايا. بالإضافة إلى كونها هواتف ذات عتاد قوية، ستعمل هواتف HUAWEI Nova 5T بنظام تشغيل أندرويد Android حيث سيتكمن المستخدمين من الاستمتاع بجميع تطبيقاتهم المفضلة والمتوفرة من خلال النظام.

ومن ناحية البطارية، يتضمن الهاتف ببطارية قوية بقدرة تبلغ 3750 مللي أمبير ساعي تمده بالطاقة لفترات استخدام طويلة، وتقدم هواوي معه شاحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 22.5 واط بإمكانه إعادة شحن البطارية إلى 50% من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط.

3. مظهر جديدة تماماً في قالب أنيق وعصري

تعرف سلسلة nova من هواوي بتصاميمها الرائعة ومظهرها الفريد الذي يبرز بين تصاميم هواتف الفئة المتوسطة من الهواتف التي قليلاً ما تتميز بمظهرها. ويتابع الهاتف الذكي الجديد HUAWEI nova 5T هذا الاتجاه بخطوط تصميمه الأنيقة والعصرية المستلهمة من تطلعات المستخدمين لجهاز يعكس نمط حياتهم ويبرز هوياتهم الفردية.

فعلى الجانب الأمامي من الهاتف HUAWEI nova 5T يتباهى بشاشة ممتازة بمقاس 6.26 بوصة للعرض الكامل بدقة عالية الوضوح FHD+ تبلغ 2340×1080، وهو ما يعزز تجربة المشاهدة للصور والفيديو. وإضافة إلى ذلك فهو يرضي عشاق الجمال والأناقة وسهول الحمل بنحافة قده، إذ لا تزيد سماكته عن 7.87 ملم، وعلى الرغم من نحافته هذه فإن قارئ بصمات الأصابع أصبح متوفراً على جانبه وليس في واجهته.

لا يكتفي الهاتف HUAWEI nova 5T بأن يكون متعة للنظر من واجهته، فظهره أيضاً متعة للنظر لأنه مغطى بمادة متعددة الطبقات تولد تأثيراً بصرياً لماعاً ثلاثي الأبعاد. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: Elegant Black و Crush Blue و Midsummer Purple اللون النابض بالحياة والمستلهم من إشراقة الصيف والذي يعلوه شعار nova الجديد.

4. مزايا ذكية للاستخدام اليومي

يقدم الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T عدداً من الوظائف الفريدة القادرة على الارتقاء بأنشطتك اليومية إلى مستوى أذكى. منها عتاد الهاتف وبرنامجه وحدة معالجة الرسوميات السريعة GPU Turbo 3.0

الشهيرة التي تعزز أداء الألعاب وتجعله غامراً أكثر، ويعزز ذلك بتحسين جودة الصوت عبر التقنية الصوتية المتفوقة ثلاثية الأبعادHuawei Histen 6.0 التي تدعم الصوت المحيط بمسار 9.1 ، وهي ميزة ممتعة لعشاق الألعاب أو محبي مشاهدة الأفلام.

وإن كنت تريد إبراز بعض مواهبك الإخراجية فستجد في الهاتف الذكي الجديد HUAWEI nova 5T محرر أفلام مدعم بالذكاء الاصطناعي لتحرير مقاطع الفيديو التي تصورها بسرعة وكفاءة وبمستوى يرقى إلى أعمال المحترفين.

ساعة HUAWEI WATCH GT 2

في المقابل، أعلنت “هواوي السعودية” عن طرحها ساعتها المنتظرة HUAWEI WATCH GT في السعودية في 31 أكتوبر. وكان قد تم طرح الساعة في مرحلة الحجز المسبق منذ 15 أكتوبر حيث فاق الاقبال جميع التوقّعات، إذ تمّ بيع أكثر من مليون ريال في أقل من 24 ساعة. وبناءً عليه، قررت هواوي تمديد الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الشراء المسبق للساعة لغاية 30 أكتوبر.

وتحتوي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 المتميّزة على شريحة Kirin AI التي عملت الشركة على تطويرها ذاتياً، وبطارية رائدة ضمن فئتها بعمر يصل إلى 14 يوماً، فضلاً عن باقة من المزايا والوظائف الجديدة بما فيها 15 وضعية رياضية و10 وضعيات مخصصة لممارسة الجري، ومشغل موسيقى محدّث وإمكانية استقبال الاتصالات بتقنية البلوتوث. وعلاوة على ذلك، توفر HUAWEI WATCH GT 2 مجموعة من المزايا الصحية الجديدة التي تُتيح وبكل سهولة إمكانية قياس نبض المستخدم ورصد معدلات نومه وغيرها من الخصائص. وتأتي الساعة الجديدة بتصميم زجاجي أنيق منحن ومدمج ثلاثي الأبعاد بحيث يوفر قدرة عرض نابضة بالحياة.

ويمكن للمستهلكين شراء HUAWEI nova 5T من متاجر تجربة هواوي وعدة متاجر معتمدة بسعر 1499 ريال سعودي، حيث سيحصلون على هديّة قيّمة خلال مرحلة الطلب المسبق (سمّاعة بلوتوث، شاحن سيارة بتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، محوّل من Type C إلى Micro USB، وكفالة مجانية للشاشة لمدة 6 أشهر). كما يتوفر هاتف HUAWEI nova 5T بعلبة بنفسجية أنيقة مع سماعات FreeLace وبسعر 1699 ريال سعودي، ويمكن شراؤها في مرحلة الطلب المسبق من متاجر تجربة هواوي، ومتاجر هواوي المتميزة، ومتجر هواوي الإلكتروني وغيرها من المتاجر المعتمدة. في المقابل، يستطيع العملاء طلب ساعة HUAWEI WATCH GT 2 مسبقاً من المتاجر المعتمدة، ومتجر هواوي الإلكتروني، والحصول على هدية قيّمة عبارة عن سمّاعة الرأس الرياضية HUAWEI Sport Bluetooth Headphones (الكمية محدودة) بسعر 899 ريال سعودي للون البني، و799 ريال سعودي للون الأسود. وسيتوفر الجهازان في السوق المحلية اعتباراً من 31 أكتوبر.

تحدّي هواوي لمدة 14 يوماً

في المقابل، أعلنت “هواوي السعودية” عن لا تفوّتوا تحدّي الـ 14 يوماً، وذلك من خلال المشاركة في نشاط واحد على الأقل مما يلي (تمرين البلانك، المشي لمسافة 10 كيلومتر، تمارين السكوات، ركوب الدراجة الثابتة في المنزل، آلات التجديف في المنزل، أو التمارين الحرّة وفقاً لاهتمامات المشاركين) عبر نشر صورة أو مقطع فيديو على حسابك على ’إنستاجرام‘ واستخدام الهاشتاغ #HUAWEIWATCHGT2 #14dayschallenges ومتابعة حسابنا الرسمي @HuaweiMobileKSA. وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر ولغاية 13 نوفمبر 2019 لتكون من بين الفائزين بواحدة من 14 ساعة HUAWEI WATCH GT 2.