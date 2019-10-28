جوّي TV تطلق عرضها الحصري لمشتركي الإتصالات السعودية اشتراك بـ10 ريال شهريا ولمدة 3 شهور

أعلنت انتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي والحلول المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق عرض مميّز وحصري بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، يمنح المستخدمين الجدد لـ«جوّي TV» فرصة الاشتراك مقابل 10 ريالات / شهرياً لمدة ٣ أشهر.

ويهدف هذا العرض الذي بدأ من 1 أكتوبر ويستمر لغاية 31 ديسمبر، إلى تشجيع كل مشتركين STC على الاشتراك في «جوّي TV» ومشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، مقابل 10 ريالات سعودية شهرياً، على أن يطبّق السعر الأصلي الذي يبلغ 28 ريالاً سعودياً في الشهر بعد ٣ أشهر من الأشتراك، إذا ما قرر المستخدم الاستمرار في الحصول على الخدمة بعد الفترة المذكورة.

وفي هذا الصدد، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة انتغرال الاستاذ حمود الرميان ، عن سعادته بـ«إطلاق هذا العرض الحصري لمستخدمي شركة الاتصالات السعودية خلال موسم الرياض الذي يجسّد الرفاهية في المملكة». وأكد «أن الهدف المرجو هو الاشتراك في جوي TV الذي يقدّم أقوى محتوى ترفيهي متنوّع، ويلبّي الاحتياجات الترفيهية للأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتوفّر منصّة «جوّي TV» مشاهدة أكثر من 10,000 ڤيديو من أفضل الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى أشهر القنوات التلفزيونية، والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال، بتقنية HD عالية الدقة التي تدعم الترجمة والدبلجة بلغات عدة، كما يمكن تشغيل المحتوى على أجهزة متعددة في الوقت نفسه.

ويمكن للراغبين في الاشتراك التوجه إلى الركن الخاص لشركتي انتغرال وSTC في وينتر وندرلاند أو البوليفارد خلال فعاليات موسم الرياض بين 19 أكتوبر و22 ديسمبر، كما يمكنهم الاشتراك عن بعد من خلال إرسال «10» إلى 811118، أو عن طريق زيارة الرابط التالي: www.Jawwy.tv للاستفادة من هذا العرض الحصري.