جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقع اتفاقية للتعاون التكنولوجي مع شركة هاليبرتون

وقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اتفاقية إطارية للتعاون البحثي وتطوير التقنية مع شركة «هاليبرتون» – أحد الشركاء الإستراتيجيين للجامعة – ممثلة في مركزها البحثي الواقع بوادي الظهران للتقنية-التابع للجامعة.

وقّع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني- بالنيابة عن وكيل الجامعة للبحوث – و نائب رئيس شركة هاليبرتون للتكنولوجيا شريرام سرينسيافان ، وذلك ضمن حضور عالي المستوى من هاليبرتون تمثّل في المدير الإقليمي ونائب المدير لشؤون توطين التقنية وكبير مدراء الابتكار ومراكز الأبحاث العالمية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاستشاريين في هاليبرتون لتسهيل عملية تنفيذ المشاريع المشتركة.

وتمثل الاتفاقية مظلة للتعاون بين الجامعة والشركة في مجالات البحوث والابتكار، حيث تمهد الطريق لعدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها مسبقا والمتعلقة بمجالات البحث والتطوير وتتجير التقنية، والتي من المتوقع أن تعزز الاستفادة من القدرات البحثية للجامعة في تتجير وتوطين التقنية وذلك في إطار التحديات التقنية الرئيسية التي تركز عليها الشركة في مجال النفط والغاز وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وتم توقيع الاتفاقية خلال ورشة العمل المشتركة بين الجامعة وهاليبرتون التي ناقشت عدداً من المشاريع المشتركة المختارة ضمن عدد كبير من التحديات الحقلية في مجال النفط والغاز، وكانت معايير الاختيار متناسقة مع الخطة البحثية للجامعة بحيث تشكل إضافة للمحتوى العلمي والبحثي الذي يدعم التعاون بين أقسام ومراكز الجامعة المختلفة، كما شملت معايير الاختيار بناء شراكة طويلة الأجل مع مركز هاليبرتون للتكنولوجيا في وادي الظهران للتقنية في تطوير وتوطين التقنية.