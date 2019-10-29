“المسافر” توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “فيزيت بريتين” لتعزيز السياحة السعودية في المملكة المتحدة

● تهدف الشراكة إلى تعزيز السياحة من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة تدريجيًا مع التركيز على استخدام عروض حصرية ومحتوى ملهم يبرز مزايا المملكة المتحدة كوجهة سياحية مثالية على مدار العام

وقعّت “المسافر”، علامة السفر متعددة القنوات الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع “فيزيت بريتين” (VisitBritain) بهدف تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين. وجاء ذلك خلال حفل أقيم في أحد فروع شركة “المسافر” في جدة يوم 28 أكتوبر بحضور سعادة القنصل العام البريطاني بالمملكة العربية السعودية سيف اشر، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في “المسافر” بما فيهم فهد محمد العبيلان- نائب الرئيس لقطاع التجزئة ونخبة من كبار الشخصيات والأطراف المعنية.

وتحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات استقطابًا للسياح من المملكة العربية السعودية، حيث أشارت تقارير “فيزيت بريتين” إلى وصول عدد الزيارات من المملكة العربية السعودية إلى بريطانيا في عام 2018 لنحو 166 ألف زيارة بزيادة نسبتها 3% عن العام 2017، وقد وصل حجم الإنفاق خلال هذه الفترة إلى ما يقارب 2 مليار ريال (424 مليون جنيه إسترليني)، كما بيّنت أرقام “فيزيت بريتين” ارتفاع مدة إقامة الزوار السعوديين بمتوسط 16 ليلة لكل زيارة في عام 2018 حسب بيانات حجوزات الرحلات.

يتوجه العديد من الزوار السعوديين لقضاء رحلاتهم في أحضان الطبيعة الخلابة في الريف البريطاني خارج العاصمة لندن، وتوجههم إلى مدن مثل بريستول وأكسفورد ومانشستر، بحسب بيانات “المسافر”. لذلك، تهدف الاتفاقية إلى الكشف عن تنوع التجارب والوجهات التي توفرها المملكة المتحدة للزوار.

وستركز الشراكة على تنظيم الحملات الترويجية المدعومة بالمحتوى الذي يكشف عن العروض والوجهات السياحية المختلفة في لندن ومانشستر والمناطق المحيطة بهما. كما ستطلق “المسافر” سلسلة من الفيديوهات الترويجية للمتسلقة السعودية رها المحرق، وهي أصغر عربية وأول إمرأة سعودية تتسلق قمة جبل إفرست والقمم السبع، أثناء تجولها في لندن ومانشستر لتسلط من خلالها الضوء على أبرز الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تقام على مدار العام، مع التركيز على أهم الوجهات والأنشطة التي تهم المسافرين السعوديين. ويأتي هذا التعاون مع رها، والتي تعتبر من المؤثرين المهمين على شبكات التواصل الإجتماعي، تماشيًا مع جهود “المسافر” المستمرة للتواصل مع المسافرات السعوديات وإلهامهن لاستكشاف العالم. وسيتم عرض هذه الأفلام ضمن سلسلة “السفر سعادة” (Travel is Happiness) على قناة “المسافر” على موقع “يوتيوب”. كما ستقيم “المسافر” العديد من الفعاليات التفاعلية في فروع مختارة بهدف تعريف العملاء بالعروض السياحية المتنوعة في المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال فهد بن محمد العبيلان، نائب الرئيس- قطاع التجزئة: “انطلاقًا من إدراكنا للشعبية المتنامية التي تتمتع بها بريطانيا كوجهة سياحية مفضلة بين المسافرين السعوديين، جاءت الاتفاقية مع’فيزيت بريتين‘ لدعم أهدافنا المشتركة وتسليط الضوء على المنتجات السياحية المتنوعة، والتجارب الترفيهية والمعالم السياحية البارزة في كافة أنحاء المملكة المتحدة. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على إلهام المسافرين السعوديين عبر المحتوى العربي المصمم خصيصًا لهم وتعريفهم بالوجهات السياحية التي تلبي كافة تطلعاتهم في المملكة المتحدة؛ فضلًا عن العروض والفعاليات المستمرة على مدار العام لهذه الوجهة السياحية المميزة.”

من جهتها، قالت تريشا وارويك، مديرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visit Britain : “تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الأسواق السياحية الرئيسية لبريطانيا حيث تحتل المرتبة 17 عالميا بالنسبة للإنفاق السياحي في المملكة المتحدة، كما أنها من بين الأسواق التي تتمتع بارتفاع مدة الإقامة بمعدل 16 ليلة لكل زيارة ( 132 ٪ أعلى من المتوسط مقارنة بالأسواق الأخرى) وثاني أعلى معدل إنفاق بمعدل 2،551 جنيه إسترليني لكل زيارة ( 4 أضعاف متوسط الإنفاق مقارنة بالأسواق الأخرى التي يبلغ فيها معدل الإنفاق 604 جنيه إسترليني ). لطالما فضّل الزوار السعوديون بريطانيا كوجهة صيفية للاستمتاع بطقسها اللطيف صيفًا فضلًا عن التسوق ومشاهدة المعالم التاريخية والثقافية وتذوّق أطباقها الشهية. بمساعدة “المسافر”، العلامة السعودية التي تتمتع بفهم احتياجات السوق السعودي وتلبية تطلعات المسافرين المتنوعة، سنكون قادرين على تصميم باقات وعروض جذابة للزوار السعوديين الأمر الذي سوف يدعم أهدافنا في الترويج للوجهة إقليميًا وموسميًا”.

وفي إطار هذا التعاون، ستلعب “فيزيت بريتين” دورًا فاعلًا في برنامج “أكاديمية المسافر” للتوظيف، وهو عبارة عن دورة مكثفة مدتها 10 أسابيع تهدف لإعداد الجيل المقبل من مستشاري السفر السعوديين ليقوموا بتنسيق وإعداد تجارب سفر مذهلة للعملاء في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار، ستقدم “فيزيت بريتين” دورات تدريبية مصممة خصيصًا لمساعدة المشاركين في البرنامج على اكتساب معلومات تمكّنهم من التحدث بثقة عن الوجهة، إضافة إلى تنظيم رحلة تعريفية إلى المملكة المتحدة للمشاركين المتميزين لتمكينهم من تجربة أفضل العروض السياحية هناك بأنفسهم. وسيمكّن ذلك مستشاري السفر في “المسافر” من تقديم أفضل مشورة ممكنة للمسافرين السعوديين الراغبين بالاستمتاع بزيارة مثالية تلبي احتياجاتهم إلى المملكة المتحدة.