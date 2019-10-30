هواوي تتخطى التوقعات مجدداً بعد تسجيل أداءٍ مذهل في مبيعات هاتف HUAWEI nova 5T الجديد كلياً وساعة HUAWEI Watch GT 2 الذكية

الشركة سجلت ارتفاعاً بأكثر من100% في طلبات الحجز المسبق لهاتف HUAWEI nova 5T، مقارنة بفترة تسجيل طلبات شراء هاتف HUAWEI nova 3i طلبات الحجز المسبق لساعة WATCH GT 2 ارتفعت بنسبة 100% تقريباً بالمقارنة مع نفس فترة تسجيل طلبات شراء إصدارها السابق WATCH GT

كشفت هواوي المملكة العربية السعودية عن نجاحها مجدداً في تخطي كافة التوقعات بعد تحقيق نتائج مذهلة على صعيد الحجوزات المسبقة والمبيعات لهاتف HUAWEI nova 5T الجديد كلياً وساعة HUAWEI Watch GT 2 الذكية؛ حيث سجلت الشركة ارتفاعاً بأكثر من 170٪ في طلبات الشراء المُسبق لهاتف HUAWEI nova 5T، بالمقارنة مع فترة تسجيل طلبات شراء هاتف HUAWEI nova 3i؛ كما كشفت هواوي عن زيادة حجم طلبات الشراء المسبقة لساعة WATCH GT 2 الذكية بنسبة 548٪ تقريباً، قياساً بنفس فترة تسجيل طلبات شراء إصدارها السابق WATCH GT.

nova 5T

تعرف سلسلة nova من هواوي بتصاميمها الرائعة ومظهرها الفريد. ويتابع الهاتف الذكي الجديد HUAWEI nova 5T هذا الاتجاه بخطوط تصميمه الأنيقة والعصرية المستلهمة من تطلعات المستخدمين لجهاز يعكس نمط حياتهم ويبرز هوياتهم الفردية.

يتابع الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T السير في اتجاه الهواتف التي تجعل جودة الكاميرا إحدى أولوياتها في سلسلة nova. فهذا الجهاز مزود بكاميرات خمس مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، كاميرا رباعية في الخلف وواحدة أمامية.

ويحافظ الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T على تقاليد هذه سلسلته من هواتف هواوي بتقديم أداء قوي يبرزه بين منافسيه من فئة الهواتف المتوسطة، فبفضل تضمنه مواصفات عتاديه تضاهي الهواتف الرائدة يوفر أداء سلساً عالي الكفاءة حتى حين استخدامه لفترات طويلة وهذه ميزة رائعة لعشاق ألعاب الهواتف الذكية.

ومن أهم مواصفاته العتادية التي تقدم هذا المستوى من الأداء تضمنه المعالج كيرين 980 مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. ويمتاز بأنه مزود بواجهة الأستخدام EMUI 9.1 ما يضيف إلى سلاسة تشغيله مجموعة وافرة من المزايا. بالإضافة إلى كونها هواتف ذات عتاد قوية، ستعمل هواتف HUAWEI Nova 5T بنظام تشغيل أندرويد Android حيث سيتكمن المستخدمين من الاستمتاع بجميع تطبيقاتهم المفضلة والمتوفرة من خلال النظام.

HUAWEI WATCH GT 2

تقدم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الجديدة تقنيات وتطبيقات جديدة كلياً في مجال تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء، بما في ذلك معالج A1 Kirin المتطور الذي يوفر مستويات أعلى من الأداء بالنسبة لعمر البطارية الذي يصل حتى 14 يوماً، وخاصية الاتصال عبر البلوتوث، ووظائف تشغيل الموسيقى وتقنيتي HUAWEI UAWEI TruSleep™ وHUAWEI TruRelax، وشاشة عرض من نوع AMOLED من مقاس 1.39 إنش، إلى جانب العديد من خصائص التدريب الشخصي المتطورة.

حيث عملت سلسلة HUAWEI Watch GT على تطوير برمجياتها من خلال إضافة خوارزمية 2.0 جديدة لتوفير استهلاك الطاقة، ما يحدد بذكاء تصرفات المستخدم في المواقف المختلفة، مثل أنشطة الوقوف أو الرياضة وضبط استخدام الطاقة لتحقي

ق توازن مثالي بين الأداء واستهلاك الطاقة خلال الاستخدامات اليومية.

سيتوفر هاتف HUAWEI nova 5T الجديد في الأسواق السعودية بسعر 1499 ريال سعودي لدى متجر تجربة العملاء من هواوي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ويأتي الهاتف ضمن علبة أرجوانية فاخرة، مع سماعات الأذن اللاسلكية FreeLace من هواوي بسعر 1699 ريال سعودي. من جهة ثانية، ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 للبيع بسعر 899 ريال سعودي لإصدار اللون البني، وبسعر 799 ريال سعودي لإصدار اللون الأسود الذي يأتي مع هدية قيّمة عبارة عن سماعة البلوتوث الرياضية من هواوي (الكمية محدودة حتى 10 نوفمبر في متجر هواوي الإلكتروني حصرا)

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم توفر الهاتف والساعة في السوق المحلية اعتباراً من 31 أكتوبر.