مؤسسة بيبسيكو وإنجاز العرب يتعاونان من أجل تمكين مئات الشابات السعوديات في ريادة الأعمال

إطلاق البرنامج الجديد يهدف الى توسيع منصة بيبسيكو لتمكين الشابات “تمكني”، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حول تمكين المرأة وخلق فرص العمل

يقوم البرنامج بتزويد 500 طالبة جامعية سعودية بالتعليم والتدريب على ريادة الأعمال

تقوم مؤسسة بيبسيكو – منشأة الخيرية لشركة بيبسيكو، وهي واحدة من شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في العالم – بالتعاون مع مؤسسة إنجاز العرب بإطلاق برنامج جديد لتطوير ريادة الأعمال لدعم وإلهام أجيال من الشابات في المملكة.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من مبادرة “تمكني”، لتمكين المرأة التي أطلقتها بيبسيكو في يونيو 2019، واسيوفر التدريب المحترف مهنياً والإرشاد وتعليم المهارات الفنية والتقنية لـ 500 طالبة جامعية سعودية حتى يونيو 2020. وتهدف بيبسيكو إلى توفير الدعم لرواد الأعمال الشابات لتحويل أفكارهم المتعلقة بالأعمال التجارية في صناعة المواد الغذائية والمشروبات إلى مشاريع تجارية إقليمية ناجحة. حيث يشارك الطالبات المؤهلات في معسكر الابتكار وبرنامج الشركة.

وخلال حفل الإطلاق، تحدث السيد تامر مسلم، نائب رئيس شركة بيبسيكو للصناعات الغذائية ومدير عام وحدة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط قائلًا: “نحن فخورون للغاية بالشراكة مع” إنجاز العرب” التي تهدف لإطلاق برنامج تطوير ريادة الأعمال الجديد في المملكة العربية السعودية والذي يمثل المرحلة التالية من مبادرة منصة “تمكني” الخاص بنا. ولا شك في أن تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية وحول العالم يمثل أولوية في مؤسسة بيبسيكو. وهو مصدر فخر كبير لنا كوننا نساعد في تطوير أفكار رواد الأعمال المستقبليين في المملكة “.

على الصعيد العالمي، تعمل مؤسسة بيبسيكو مع منظمات غير ربحية رائدة مثل إنجاز العرب لتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. إذ تعي المؤسسة بأنه عندما يتوفر الوقت والفرص المتاحة للتعلم للمرأة، فإن أطفالها يتغذون ويتمتعون بصحة أفضل، وتتزايد احتمالية أن يكونوا متعلمين أيضاً. وتخطط بيبسيكو لاستثمار 100 مليون دولار في مبادرات ستفيد 12.5 مليون امرأة وشابة بحلول عام 2025. وبقيامها بذلك، ترى بيبسيكو أن بإمكانها المساعدة في إطلاق سلسلة هامة وضرورية لبناء نظام غذائي أكثر استدامة.

وستبدأ مؤسسة بيبسيكو بالتنسيق مع إنجاز العرب في اختيار المتطوعين وتدريبهم، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن المبادرة في جامعات الرياض وجدة والدمام، ودعوة الطالبات الطموحات اللائي لديهن طموحات في مجال ريادة الأعمال كي يتقدموا بطلبات الإلتحاق.

عند اختيار 500 طالبة، سيقوم برنامج تطوير ريادة الأعمال بمؤسسة بيبسيكو ومؤسسة إنجاز العرب – من خلال إنجاز السعودية – بعقد سلسلة من معسكرات الابتكار ليوم واحد، الذي ستقدم الفرق خلاله خطط أعمالها إلى لجنة خبراء من الحكام تضم أعضاء من قادة شركة بيبسيكو. وسيتم اختيار عشرة طالبات يشكلون الفرق من معسكرات الابتكار وستتم دعوتهم إلى “يوم الظل الوظيفي” في منشآت ومكاتب التصنيع المحلية التابعة لبيبسيكو، حيث سيتعلمون عن كثب ممارسات الأعمال عبر – وبما يتضمن إدارة خطوط الإنتاج وإجراءات التصنيع وعمليات سلسلة التوريد..

بعد ذلك، سيتم تسجيل الفرق الخمسة الفائزة في برنامج شركة إنجاز السعودية الرائد: وهو برنامج يقوم على محاكاة للأعمال مدته 10 أسابيع تم تصميمه خصيصًا لتمكين طالبات الجامعة المشاركين من الحصول على وإكمال الدورة الكاملة لإنشاء وتشغيل شركة تجارية. ويشمل ذلك تحديد فكرة قابلة للتنفيذ، وطرق الحصول على رأس المال، والتعرف على التحديات والفرص، وإعداد خطة عمل وتسويق منتجاتها أو خدماتها. وستقوم الفرق بعد ذلك بعرض منتجاتها وخدماتها أمام لجنة من قادة الأعمال المحليين البارزين خلال مسابقة وطنية، حيث سيتنافسون على “جائزة أفضل شركة للعام”.

أخيرًا، سيتم اختيار اثنين من الفرق الخمسة النهائية من قبل لجنة من الحكام تضم متطوعين من موظفي بيبسيكو، وخبراء أكاديميين، وأعضاء أخرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنجاز السعودية بهدف توفير التمويل الأولي والتوجيه المتقدم. وسوف تتلقى هذه الفرق دعمًا ماليًا، بالإضافة إلى أربعة أشهر من التوجيه العملي للأعمال من مؤسسات محلية ناشئة للتوجيه والتدريب.

وقد أعرب عاكف العقرباوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جونيور أتشيفمنت وورلدوايد (إنجاز العرب) عن مدى أهمية هذه الشراكة بقوله : “تتماشى شراكتنا الإستراتيجية مع مؤسسة بيبسيكو مع رؤية المملكة 2030 في نطاق دعم مبادرات تمكين المرأة وتيسير خلق فرص العمل من خلال ريادة الأعمال ، للمساعدة في خلق الاستقلال الاقتصادي بالنسبة للمرأة السعودية ، وكذلك إحداث التأثير الإيجابي على دورها كلاعب رئيسي في اقتصاد البلاد”.

وكانت بيبسيكو قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام منصة “تمكني” التي تدعم المرأة في القوة العاملة وتتناول موضوعات مثل التوازن بين العمل والحياة؛ نمو المسار الوظيفي؛ التغلب على التحديات المهنية؛ دعم تمكين المرأة وتوجيه جيل أصغر من الشابات السعوديات. وتهدف المنصة إلى تسليط الضوء على النساء ذوات النفوذ اللائي يشكلن مستقبل المملكة. كما ستركز المبادرة أيضًا على إشراك الرجال في عمليات دعم النساء كزملاء في العمل وأفراد في الأسرة.