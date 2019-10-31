الهيئة العامة للأوقاف توقّع مذكرة تفاهم مع شركة دور للضيافة 

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة دور للضيافة بهدف إنشاء شركة خاصة لتطوير برج فندقي من فئة 5 نجوم في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة؛ حيث سيتم استئجار العقار رقم 125 بمساحة 1,379متراً مربعًا، لتطوير وتشغيل فندق خمس نجوم تحت علامة”مكارم” ، العلامة الفندقية السعودية التابعة لشركة دور للضيافة والمتخصصة في خدمة ضيوف المدن المقدسة في المملكة العربية السعودية.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة الأستاذ سلطان بن بدر العتيبي ، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار الأستاذ هيثم بن محمد الفايز، وذلك في مدينة الرياض يوم 30 أكتوبر 2019.

وعقب التوقيع، أفاد سعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الاستثمارية للهيئة بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتنميتها وتعزيز الدور التنموي بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي للوصول إلى نسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

كما أضاف الأستاذ هيثم الفايز الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف) أن الهيئة العامة للأوقاف تسعى لتفعيل شراكاتها مع جهات تمتلك الخبرة والملائة المالية لتحقيق التجانس والتكامل وتقليل المخاطر الاستثمارية. كما تتطلع الهيئة بالتعاون مع شركة دور للضيافة إلى إثراء التجربة الدينية لضيوف المدينة المنورة بتقديم منتج يلبي الطلب المتزايد ويرقى لتقديم أفضل الخدمات.

بدوره، صرّح المهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة شركة دور لضيافة بأن هذه الخطوة ترسّخ التزام الشركة بخطتها التوسّعية في خدمة المدن المقدّسة، والتي تأتي انسجاماً مع توجهات رؤية السعودية 2030 لرفع كفاءة وقدرة هذه المدن الاستيعابية لتصل إلى حوالي 30 مليون زائر من المعتمرين والحجّاج سنوياً. وأضاف: “أن هذه الإنجازات النوّعية والشراكات المثمرة مع الهيئة العامة للأوقاف، تجسد نجاح الشركة في تثبيت مكانتها الدولية كعلامة سعودية متخصصة في تقديم أفضل المشاريع والخدمات لضيوف بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وفقاً للمعايير العالمية”.

كما أكد الأستاذ سلطان العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة أن الخطط المستقبلية للشركة تشمل التوسّع بشكل أكبر، عبر تشغيل مجموعة من الفنادق الجديدة تحت علامتها الفندقية مكارم لإيجاد منظومة متكاملة بين سلسلة فنادق الشركة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تهدف لتقديم أرقى خدمات الضيافة الفندقية لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

الجدير بالذكر أن الأرض التي سيبنى عليها المشروع في موقع استراتيجي في الجهة الشمالية وقريبٌ من المسجد النبوي الشريف على طريق أبي عبيدة بن الجراح.