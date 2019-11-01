هواوي تطرح رسمياً الجهازين المنتظرين هاتف HUAWEI nova 5T الجديد وساعة HUAWEI WATCH GT 2 الذكية في أسواق المملكة العربية السعودية

بعد انتظار طويل من محبي العلامة، أطلقت شركة “هواوي السعودية” رسمياً هاتف HUAWEI nova 5T الجديد كلياً وساعة HUAWEI WATCH GT 2 الذكية في أسواق المملكة العربية السعودية. ولا يلبي تصميم كلٍ من الهاتف والساعة الذكية الاحتياجات والمتطلبات اليومية للمستخدمين في عالم اليوم، بل يتخطى ذلك ليواكب تطلعاتهم المستقبلية، مع تقديم أفضل قيمةٍ مُقابل الإمكانيات المتقدمة التي ينشدها اليوم المستخدمون الشباب في هواتفهم وساعاتهم الذكية. وسيُتاح لعُشاق منتجات هواوي الآن تجربة المزايا الرائعة والوظائف المدهشة التي يُقدمها هاتف HUAWEI nova 5T وساعة HUAWEI WATCH GT 2 الذكية.

هاتف HUAWEI nova 5T

تطرح هواوي اليوم هاتف HUAWEI nova 5T الجديد كلياً الذي يمزج بين المزايا المبتكرة والتصميم العصري والأنيق، ليمثل بذلك الإضافة الأكثر تميزاً إلى سلسلة هواتف nova الذكية المفضلة لجيل الشباب. ويمتاز الهاتف الجديد بعتاد ومكوّنات قوية وعالية الجودة تتيح الاستمتاع بأداء استثنائي يرتقي بإمكانات الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

وتم تزويد هاتف HUAWEI nova 5T بشاشة عرض كاملة قياس 6.26 بوصة فائقة الوضوح بدقة 2340 × 1080 بكسل، ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة نابضة بالحياة. ويسمح التصميم النحيف للهيكل بسماكة 7.87 ملم، بحمل الهاتف بمنتهى السهولة والراحة، دون المساومة على التفاصيل الجمالية الأنيقة. كما يكتسب الهاتف أناقة إضافية بفضل التصميم المبتكر لمُستشعر بصمة الإصبع على جانب الهيكل.

علاوةً على ذلك، يقدم هاتف HUAWEI nova 5T بعض المزايا والإمكانات الفريدة التي ترتقي بأنشطتك اليومية إلى مستويات أكثر ذكاءً. ويشمل ذلك معالج الرسوميات GPU Turbo 3.0 الشهير الذي يتيح للمستخدم تجربة ألعاب راقية وممتعة بمعنى الكلمة؛ بينما تتيح سماعات (Histen 6.0) من هواوي الحصول على صوت محيطي رائع مع 9.1 قناة، مما يعزز مستوى التشويق والمتعة أثناء تشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو.

ساعة HUAWEI WATCH GT 2

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الجديدة مع عمر بطارية مذهل يصل إلى 14 يوماً، كما زودت هواوي هذه الساعة بتحديثات في برمجياتها عبر إضافة ’خوارزمية 2.0‘ الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن تزويدها بتقنيات جديدة يمكن الاستفادة منها لفترات طويلة بفضل البطارية عالية الكفاءة والرائدة في القطاع. وتعتمد الساعة أيضاً على نمط الخوارزمية الذكية الموفرة للطاقة التي يمكن الاستفادة منها مع ساعة ذكية أخرى، مما يرتقي بتجربة المستخدمين ويتيح لهم الاستمتاع بأنماط حياة نشطة.

علاوةً على ذلك، تتوافق الساعة مع 15 نوعاً من التمارين والأنشطة الرياضية في الصالات المغلقة والهواء الطلق. كما تم تزويد الساعة بتقنية جديدة لمراقبة مستوى تشبع الأكسجين، بالإضافة إلى نظام HUAWEI TruSeen™ 3.5 الجديد والمطوّر ذاتياً لدى هواوي، والذي يتيح مراقبة دقيقة وآنية لمعدل ضربات القلب لدى الأشخاص ذوي ألوان البشرة المختلفة بالاعتماد على النتائج المبتكرة لمسارات الضوء.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتمارينهم الرياضية اليومية أثناء استخدام تطبيق HUAWEI Music الذي يقوم بمزامنة الموسيقى مع الساعة لإضافة قوائم التشغيل المختلفة، وذلك بسعة تخزين عالية تصل إلى 500 أغنية MP3.

كما وتأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 مع ميزة الاتصال عبر البلوتوث، لتمكين المستخدمين من الاتصال بأحبائهم أثناء التنقل وبطريقة مريحة للغاية.

التوفر والأسعار

أصبح هاتف HUAWEI nova 5T الجديد متوفرا في الأسواق السعودية بسعر 1499 ريال سعودي لدى متجر تجربة العملاء من هواوي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وهناك إصدار محدود من الهاتف يأتي ضمن علبة أرجوانية فاخرة، مع سماعات الأذن اللاسلكية FreeLace من هواوي بسعر 1699 ريال سعودي. من جهة ثانية، أصبحت ساعة HUAWEI WATCH GT 2 متوفرة للبيع بسعر 899 ريال سعودي لإصدار اللون البني، وبسعر 799 ريال سعودي لإصدار اللون الأسود الذي يأتي مع هدية قيّمة عبارة عن سماعة البلوتوث الرياضية من هواوي (الكمية محدودة حتى 10 نوفمبر في متجر هواوي الإلكتروني).