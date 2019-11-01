أمين الشرقية يصدر قراراً بتكليف الغامدي رئيساً لبلدية عريعرة

صدر قرار معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والقاضي بتكليف المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي رئيساً لبلدية عريعرة.

من جهته أعرب الغامدي عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية

ولسعادة وكيل الأمين لشؤون البلديات أ/ سعيد بن أحمد شويل على هذه الثقة متمنيا من الله العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي .

ويعد “الغامدي “من الكفاءات الشابة المميزة في الأمانة حيث تدرج في عدد من المناصب الإدارية في المجال البلدي.

و”الغامدي” حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والماجستير في هندسة التخطيط الحضري والإقليمي.