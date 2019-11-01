(الفطيم) تدشن أكبر صالة عرض سينمائية في السعودية

الرياض – الشرق حفل الإفتتاح الضخم لمجمع الترفيه الجديد حضره وزير الإعلام السعودي

تمتلك ڨوكس سينما سبع دور عرض متواجدة في ثلاث مدن

18 شاشة بتقنية ماكس وكيدز

احتفلت “ماجد الفطيم للسينما”، الذراع السينمائية التابعة لشركة ماجد الفطيم، الرائدة في عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، بافتتاح دار العرض السينمائي الجديد في الرياض في مساء الأربعاء الماضي حفل الافتتاح لمجمع الترفيه المميز حضره معالي وزير الإعلام السعودي تركي عبدالله الشبانة وممثلين عن كلٍ من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبرنامج جودة الحياة 2020 ، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم القابضة” وأحمد جلال اسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم العقارية”.

تتسع صالة عرض ڨوكس سينما في واجهة الرياض لأكثر من 1427مشاهد بتجاربها المختلفة حيث توفر 18 شاشة، ما يجعل العدد الإجمالي 71 شاشة في المملكة موزعة على 7 دور عرض في الرياض وجدة والدمام. ڨوكس سينما هي دار العرض الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. وفي المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، افتتحت صاحبة سلسلة دور العرض السينمائية، ستة مجمعات سينمائية في ثلاث مدن كبرى خلال عشرة أشهر فقط. وتواصل فوكس سينما في تنفيذ خططها التوسعية، لتحافظ على مركزها واستحواذها على أعلى حصة في السوق في كل مدينة تتواجد فيها.

محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى “ماجد الفطيم للمشاريع” في السعودية قال: “إن افتتاح هذه السينما الجديدة بحضور معالي وزير الإعلام السعودي تركي عبدالله الشبانة، يدل على التزامنا بتحقيق رؤية المملكة 2030 “برنامج جودة الحياة” وأهداف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتطوير صناعة السينما النابضة بالحياة. نحن نسعى إلى تمكين المحتوى المحلي والمواهب السعودية. إن حضورنا في السوق السعودية يتخطى كوننا جهة تعرض الأفلام، بل تنشط في مجال توزيع وإنتاج المحتوى، ومن هنا ينبع تركيزنا على الأفلام السعودية وصنّاعها”.

وأضاف: “إن المجمعات السينمائية الجديدة التي قمنا بافتتاحها في العام 2019 لن تتوقف عند هذا الحد، إذ نهدف إلى إطلاق مجمعات سينمائية إضافية حتى نهاية العام، وخططنا للعام 2020 تشغيل 200 شاشة في 22 موقعاً. تدفعنا هذه الأهداف الطموحة نحو التزامنا بافتتاح 600 شاشة حول المملكة بحلول عام 2023″.

وانطلاقاً من رؤيتها الفريدة بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم، تعمل فوكس سينما على إبقاء عملائها في صلب أي تطوير تقوم به، وينصب تركيزها على تحقيق تجارب تلبي احتياجات جميع فئات عشاق السينما السعوديين. وتقدم ڨوكس سينما في واجهة الرياض- جولد وهي تجربة تجمع بين الطعام الراقي ومشاهدة الأفلام مع صالة حصرية وخدمة داخل الصالة، وماكس مع شاشة ضخمة لمشاهدة الأفلام الرائجة، وكيدز المصممة خصيصاً لرواد السينما الصغار.

نظراً لكونها دار العرض الأكثر إبداعاً في المنطقة، تواصل ڨوكس سينما تطوير علامات تجارية محلية جديدة من خلال المجموعة الواسعة من المأكولات والمشروبات التي تقدمها. ووضعت مفاهيم المأكولات والمشروبات بهدف تعزيز تجربة العملاء وتزويد الضيوف بتجربة ترفيهية شاملة، حيث يمكنهم الحصول على أطعمة عالية الجودة وأحدث الأفلام في وجهة واحدة لكافة أفراد العائلة.

بالإضافة الى افتتاح مركز ماجيك بلانيت للترفيه العائلي كجزء من ڨوكس سينما في واجهة الرياض ويتضمن هذا المركز ألعاب تناسب جميع الأعمار مثل منطقة الترامبولين والسوفت بلاي.

تعد ڨوكس سينما نقطة جذب رئيسية لتطوير واجهة الرياض، التي تقع على طريق مطار الملك خالد، وهي مصممة لتكون واحة فاخرة للتسوق والترفيه والمكاتب الداخلية والخارجية.