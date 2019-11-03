د.سليمان الحبيب يثمن لسمو أمير المنطقة الشرقية افتتاح مستشفى الخبر

ثمن الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رعايته وتشريفه لحفل افتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بمدينة الخبر .حيث أعرب عن عميق شكره وامتنانه لسمو الأمير على تفضله بافتتاح المستشفى ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص واهتمام سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ودعمه اللامحدود للاستثمارات الوطنية بالمنطقة ، إذ كان لمتابعة سموه الحثيثة الأثر البالغ في نفوسنا منذ أن تكرم بوضع حجر الأساس لهذا المستشفى قبل 36 شهراً وحتى مرحلة التشغيل الكامل. كما ثمن حضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

وقال د. الحبيب أن ماسمعته من كلمات الإطراء والثناء من سموه الكريم تُعد نبراساً يضيء لنا طريق الإنجاز وتدفعنا لبذل المزيد من الجهد والعمل ، كي يكون هذا المستشفى عند مستوى تطلعات قادة هذه البلاد والمسئولين والمواطنين ، وبما يلبي رضى وطموحات المراجعين والمرضى في المنطقة الشرقية والمناطق المجاورة لها . وأوضح د. الحبيب أن هذا المستشفى المتميز والفريد من نوعه يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي ، إذ أنه يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة الشرقية ، ويحقق الأمن الصحي للمواطن والمقيم ليؤدي مهامه وأدواره وفقاً للرؤية الوطنية 2030 . إذ يضم بين جنباته أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية من أبناء وبنات الوطن ، الذين نجحوا ولله الحمد مع بقية زملائهم وفي خلالِ أقلِ من ستة أشهرٍ من التشغيلِ التجريبي لقيادة المستشفى نحو الحصول على شهادة الجمعية الأمريكية لاعتماد المستشفيات JCI ، حيث استوفى المستشفى 99.6% من متطلبات الجمعية الأمريكية لاعتماد المستشفيات .

وكرر د.الحبيب فخره واعتزازه بهذه الرعاية الكريمة سائلاً المولى عز وجل أن يديم لهذه البلاد قادتها التي تسعى دوماً لوضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي وفي كافة المجالات .