هاتف HUAWEI nova 5T: مظهر جديد ومزايا رائدة وأداء قوي

بفضل تزويده بمجموعة من المزايا الرائدة والمميزة مثل كاميراته الخمس المدعمة بالذكاء الاصطناعي والأداء السلس بفضل معالج Kirin 980، يوفر هاتف HUAWEI nova 5T مزيجاً مثالياً من المظهر الجمالي مع الأداء القوي. ويتطلع المستهلكون الشباب من الفئة الشغوفة بالتكنولوجيا اليوم إلى الحصول على أداء أقوى من هواتفهم المحمولة. ويشكل هاتف HUAWEI nova 5T الخيار الأمثل لهم نظراً للمرونة العالية التي يتمتع بها في مواكبة جميع متطلباتهم.

ويستند الهاتف في تصميمه الكلاسيكي المذهل إلى قيمه الأساسية ومواضيعه المتميزة لتقديم مظهر أنيق يواكب المعايير الجمالية لجميع المواسم والأماكن المختلفة. بفضل مظهره الجريء الجديد، يتمتع هاتف HUAWEI nova 5T بطابع من التفرد مع الحفاظ على التصميم الأنيق والأداء الفعال الذي تتمتع به جميع هواتف سلسلة nova.

الجهاز الجديد يتمتع بمظهر ومزايا رائدة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة- فلنلقي نظرة معمقة ونكتشف ما الذي يجعل أحدث منتجات هواوي فائق الامتياز.

الكاميرا الاحترافية: 5 كاميرات احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تواكب جميع سيناريوهات التصوير

اعتاد عشاق هواتف nova على التمتع بالتقنيات فائقة التطور لكاميرات هذه السلسلة والتي تمتاز بسهولة استخدامها وأدائها منقطع النظير. ويطوّر هاتف HUAWEI nova 5T هذه السمعة بفضل تزويده بخمس كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتضمن كاميرا رباعية خلفية وكاميرا أمامية فائقة الأداء. فعلى الجانب الخلفي، يتمتع الهاتف بمزيج من عدسة عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تقريب (الماكرو) بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل والتي تضمن بمجموعها نتائج مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتصوير المشاهد الطبيعية بزاوية واسعة، وتوفير صور شديدة التقريب، وصور البورتريه مع تأثيرات ضبابية.

ويأتي الهاتف مزوداً بنظام ذكاء اصطناعي لتسهيل عمليات التقاط الصور ومقاطع الفيديو، حيث يتيح إمكانية التعرف على حوالي 22 سيناريو مختلف عبر ضبط الإعدادات على النحو المطلوب. ويفضي ذلك إلى توفير لقطات مثالية في جميع الأوقات وخلال مختلف ظروف التصوير. وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي نمط التصوير الليلي الفائق بتقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي AIS Super Night Mode وتقنية المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي للصور ذات الخلفية المضيئة AI HDR+ ، ما يضمن للمستخدمين الحصول على صور واضحة وصافية في ظروف الإضاءة المنخفضة ألى المعدومة. كما يمكن للمستخدمين الحصول على صور إبداعية مبتكرة بفضل تطبيق ألوان البورتريه المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي AI Portrait Color ، وإمكانية تصوير الفيديو بالحركة البطيئة جداً Super Slow-mo بمعدل 960 إطاراً في الثانية، لتقديم تأثيرات سينمائية رائعة في الوقت الفعلي، بالإضافة الى تسجيل الحركة البطيئة بكل سهولة ويسر.

وتوفر كاميرا السيلفي الأمامية Superstarالمعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجابكسل للمستخدمين إمكانية التقاط أروع صور السيلفي. ويعود الفضل في ذلك إلى العتاد القوي للكاميرا ودعمها بأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والذي يقوم بإجراء جميع التعديلات اللازمة لالتقاط صور السيلفي المثالية. وتسهم مزايا الذكاء الاصطناعي في تحسين الإضاءة وجمالية الصور الملتقطة بفضل ميزة التجميل المحسّنة بالذكاء الاصطناعي ودمج 4 بكسل في بكسل 1، إلى جانب ميزة المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي +AI HDR.

أداء استثنائي يضاهي أداء هواتف الفئة الرائدة

تم تزويد هاتف HUAWEI nova 5T بمعالج Kirin 980 القوي لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي(رام) بسعة 8 جيجابايت وقدرة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. وتضمن هذه التقنيات المتقدمة استجابة عالية وأداءً سلساً للهاتف حتى عند استخدامه لتنفيذ أصعب المهام.

كما تتيح هذه التقنيات لهاتف HUAWEI nova 5T تقديم مستويات رفيعة من الأداء بالمقارنة مع هواتف الفئة المتوسطة حتى عند استخدامه لفترات طويلة. ويستند الهاتف في عمله إلى واجهة استخدام EMUI 9.1 من هواوي، والتي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا الذكية التي تعزز سهولة استخدامه. وتم تزويد هاتف Huawei Nova 5T بنسخة فريدة مثبتة مسبقاً من نظام Android والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة. كما يمتاز الهاتف ببطارية باستطاعة 3750 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، وتتيح إمكانية إعادة شحن الهاتف بسرعة بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط؛ ما يتيح لهاتف HUAWEI nova 5T القدرة على متابعة تنفيذ جميع المهام، بما في ذلك تشغيل الألعاب وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير.

تصميم جديد عصري ومذهل

يمتاز هاتف HUAWEI nova 5T بتصميم جريء ومظهره الأنيق الذي يواكبأذواق عشاق الموضة والمستخدمين من فئة الشباب واللذين يتمتعون بروح الشباب. ويستوحي التصميم العصري والراقي للهاتف مفهومه من رغبة مستخدميه الذين يتطلعون لخوض تجارب جديدة. ويأتي الوجه الخلفي لهاتف HUAWEI nova 5T خالياً من مستشعر بصمة الإصبع، والذي تم تثبيته على أحد جوانبه لتوفير تجربة استخدام مريحة.

وشهد هاتف HUAWEI nova 5T نقلة تقنية هائلة في مجال الشاشة العرض الكاملة، حيث تجسد تقنية شاشة عرض كاملة ذات ثقبHUAWEI Punch FullView Display أرقى مستويات التصميم والتكنولوجيا والإتقان منقطعة النظير. وتقع كاميرا هاتف HUAWEI nova 5T الأمامية تحت شاشة العرض الكاملة بقياس 6.26 بوصة. ومن خلال إخفاء الكاميرا تحت شاشة بتقنية LCD، تحافظ شاشة الهاتف الذكي على مظهرها الانسيابي الكامل وخلوها من الحدود، فضلاً لتسجل معدل شاشة إلى جسم يبلغ 91.76%، لتوفر تجارب مشاهدة مذهلة للمستخدم، خاصةً بعد إزالة الثقب أو ” notch”.

وبينما يسهم ذلك في تحسين تجربة المشاهدة، يتيح الهيكل النحيف للهاتف (بسماكة 7.87 ملم فقط) إمكانية حمله بكل سهولة ودون التأثير على مظهر الجمالي. ويتألق الوجه الخلفي للهاتف بتأثيرات متعددة الطبقات وثلاثية الأبعاد بفضل التكوينات المحسّنة للغطاء وتصميمه الفريد والعاكس للضوء. ويتوفر الهاتف الجديد بثلاثة ألوان رائعة هي: الأسود Black والأزرق المشرق Crush Blue والأرجواني الصيفي Midsummer Purple، وتتمتع هواتف HUAWEI nova 5T بمظهر جديد كلياً حيث أنهم مزودين بمظهر جديد كلياً بالشعار الجديد.

مزايا ذكية للاستخدام اليومي

تأتي الهواتف الذكية اليوم مزودة بمجموعة من المزايا الأساسية التي تهدف إلى تحسين حياة المستخدمين. ويمتاز هاتف HUAWEI nova 5T عن غيره بعدد من المزايا الفريدة التي تسهم بتعزيز أنماط الاستخدام اليومية وجعلها أكثر ذكاءً. ويشمل ذلك معالج الرسوميات GPU Turbo 3.0 المصمم خصيصاً لمحبي الألعاب الإلكترونية فيمنح المستخدمين أداءً مذهلاً وتجارب لعب غامرة لا تضاهى. بينما تتيح تقنية الصوت ثلاثية الأبعاد (Histen 6.0 3D) من هواوي الحصول على صوت محيطي رائع بمسار 9.1 للارتقاء بالتجارب الصوتية نحو مستويات جديدة وهي ميزة مهمة سواءً عند التمتع بالألعاب أو مشاهدة الأفلام.

ولإلهام المخرجين الناشئين، هاتفHUAWEI nova 5T مزود بخاصية تحرير وتعديل الفيديو المدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI Movie Editor)، تتيح إمكانية تحرير مقاطع الفيديو على نحو احترافي وسريع استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور. كما تتيح تقنية تحديد الأشياء والأشخاص لإنتاج مقاطع الفيديو بدعم الذكاء الاصطناعي AI Spotlight Reel طريقة سهلة لتسليط الضوء على أفضل اللقطات في تسجيلات المستخدمين، حيث ستساعدهم على إنشاء مقاطع فيديو خاصة عبر تجميع اللقطات المهمة ضمن مقطع فيديو واحد يمكن مشاركته بشكل فوري.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HUAWEI nova 5T الجديد بثلاثة ألوان تشمل الأسود Black والأزرق المشرق Crush Blue والأرجواني الصيفي Midsummer Purple، اللون الذي يعلوه شعار nova الجديد بنمط مونوغرامي. أصبح هاتف HUAWEI nova 5T الجديد متوفر في الأسواق السعودية بسعر 1499 ريال سعودي لدى متجر تجربة العملاء من هواوي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ويأتي الهاتف ضمن علبة أرجوانية فاخرة، مع سماعات الأذن اللاسلكية FreeLace من هواوي بسعر 1699 ريال سعودي