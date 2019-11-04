بنك أبوظبي الأول يوسع شبكة فروعه في السعودية بافتتاح فرع جديد في مدينة الخُبر

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن توسيع أعماله في المملكة العربية السعودية بافتتاح فرعه الجديد في مدينة الخبر. ويأتي افتتاح الفرع الجديد بعد تدشين البنك لعملياته المصرفية رسمياً في المملكة في وقت سابق من هذا العام بافتتاح فرع الرياض، وليعزز وجوده ودوره كشريك بارز في تقديم الخدمات المالية بالمملكة.

وحضر حفل افتتاح الفرع الجديد كل من السيد / عبدالحكيم العمار الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية؛ السيد محمد بن عبدالله النعيم، رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي بالدمام؛ والسيد / ليث صالح الشيبان، الرئيس التنفيذي لفرع بنك أبوظبي الأول – المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من كبار أعضاء البنك وإدارته العليا.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد عبدالحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “يسعدنا افتتاح فرعنا الثاني في المملكة العربية السعودية ، حيث تعكس هذه الخطوة طموحات البنك والتزامه بتطوير وتنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الأفراد في الأسواق التي تمتاز بإمكانيات كبيرة وتوفر فرص النمو الواعدة. ونحن نتطلع إلى توفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء في المنطقة الشرقية ، والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، تلك الخطة الطموحة التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتعزيز مقومات استدامته.

ومجدداً نتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم وتوجيهاتهم القيمة لنا خلال هذه المرحلة الهامة من استراتيجية النمو وتوسيع أعمالنا في المملكة. إن المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول تمكنه من لعب دور هام كشريك رئيسي للخدمات المالية والمصرفية في المملكة، وذلك نظراً لقوة ومتانة العلاقات والتوجهات الاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين”.

وتحظى المملكة العربية السعودية بأهمية خاصة في استراتيجية نمو بنك أبوظبي الأول وتوسيع شبكة فروعه الدولية التي تغطي خمس قارات، الأمر الذي يمكنه من الاستفادة من علاقاته على الصعيد الدولي وخبرته الواسعة وقوته المالية بما يلبي الاحتياجات المصرفية المتنوعة للشركات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة أو خارجها.

والجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول قد حصل في فبراير 2018 على موافقة هيئة السوق المالية لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة عبر “فاب كابيتال”. وحصل البنك في شهر مارس على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس أعماله المصرفية التجارية في المملكة من خلال ثلاثة فروع، حيث تم افتتاح فرع الرياض في شهر مايو 2019، والآن تم افتتاح فرع مدينة الخبر، ولاحقاً سيتم افتتاح الفرع الثالث في مدينة جدة.

ومن خلال التواجد المتنامي لبنك أبوظبي الأول في المملكة، يتطلع البنك لدعم الفرص الواعدة في السعودية. كما يسعى لتعزيز مكانته كأحد المحركات الرئيسية لتنمية القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة؛ حيث ستساهم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في تلبية احتياجات العملاء في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة أو الدول التي تربطها علاقات مع أي من البلدين.