كشف المشرف العام على ملتقى حاتم الطائي ورئيس النادي الأدبي في حائل الدكتور نايف المهيلب ، عن موعد انطلاق ملتقى حاتم الطائي الدولي في نسخته الرابعة خلال الفترة من ٢١-٢٣ /٢٠٢٠/١م الموافق ٢٦-٢٨ / ٥ / ١٤٤١هـ تحت عنوان ( الترجمة ودورها في البناء الثقافي)

وأوضح رئيس نادي حائل الأدبي، أنهُ في ظل اهتمام رؤية المملكة 2030 بالترجمة ومآلاتها يسعى نادي حائل الأدبي، إلى تنظيم ملتقى دولي يُعنى بالترجمة باعتبارها عملية معرفية ولغوية تحت شعار: “ترجمان الرؤية متعة الحاضر وفائدة المستقبل”، وأشار المهيلب إلى أن الملتقى يسعى إلى تحقيق التميز في مجال الترجمة ودورها في التثاقف والتفاعل الحضاري، ويهدف إلى التركيز على الترجمة ودورها في بناء الثقافة المعاصرة، وإبرازالشخصية السعودية للحضارات الأخرى مم خلال الأبحاث العلمية المحكمة. وأضاف المهيلب، أن من الأهداف ايضاً إظهار خصوصية المجتمع السعودي بدينه وقيمه وأخلاقه، وتجسير العلاقة بين الشعوب والنخب من خلال الترجمة باعتبارها مصدراً من مصادر التنوير، واستهداف الترجمة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تستهدفها وزارة الثقافة.