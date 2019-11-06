جمعية صحة الرجل تطلق حملتها التوعوية الأولى والمعرض المصاحب في جامعة الملك سعود

دشن معالي الاستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود صباح (الإثنين) الماضي “الحملة التوعوية الأولى لصحة الرجل والمعرض المصاحب” التي تنظمها الجمعية السعودية لصحة الرجل، بالتزامن مع الفعاليات العالمية لشهر الرجل (موفمبر)، بحضور الاستاذ الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح رئيس مجلس ادارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتفضل معالي الدكتور بدران العمر بقص شريط الافتتاح ايذانا باطلاق فعاليات الحملة في البهو الرئيس لجامعة الملك سعود، حيث قام بجولة في أقسام وأركان المعرض المصاحب، اطلع خلالها على نشاط المشاركين ودورهم في نشر الثقافة والتوعية الصحية وكذلك التجهيزات وإجراءات الفحوصات الطبية المقدمة للزوار.

وعلى هامش جولته بالمعرض، قال الدكتور بدران العمر: “ان هذا النشاط الذي تطلقه الجمعية السعودية لصحة الرجل يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة الى تحسين نمط حياة الفرد والاسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بالصحة البدنية والنفسية السليمة، مبينا ان إنشاء الجمعية السعودية لصحة الرجل تحت مظلة جامعة الملك سعود جاء لتكون الاولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال تطوير الاداء العلمي والمهني للممارسين الصحيين ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع بما يتعلق بصحة الرجل من خلال اطلاق برامج توعوية وإقامة الحملات والندوات التثقيفية المتخصصة في هذا المجال، مبديا شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية على جهودهم وإهتمامهم في تنظيم هذه الفعالية ومشاركة العالم في شهر التوعية بصحة الرجل.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح، رئيس مجلس ادارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ، “ان الحملة التوعوية الاولى لصحة الرجل التي نشهد فعالياتها اليوم، تأتي بالتزامن مع الفعاليات التي يشهدها العالم بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل الذي يصادف (شهر نوفمبر) من كل عام، وهي فعاليات تستهدف تكثيف المحتوى الاعلامي لنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل وكل ما يلزم الرجل معرفته عن صحته الجسدية والنفسية من أمراض قد تصيبه وطرق الوقاية منها والتعامل معها، وصولا إلى طرق الحفاظ على نمط حياة صحي، مشيرا الى حرص الجمعية على مشاركة العالم في تعزيز الصحة العامة للرجل وتسليط الضوء على أحدث ما توصل اليه العلم في تشخيص وعلاج أمراض الرجل، و إبراز الابحاث العلمية حول الامراض الاستقلابية والاضطرابات الجنسية والعقم لدى الرجال.

وقال رئيس جمعية صحة الرجل “ان الحملة والمعرض المصاحب يشكلان اضافة مهمة لانجازات الجمعية في مجال صحة الرجل على مستوى المملكة، حيث يضم المعرض مجموعة من الممارسين الصحيين والطلاب لتقديم استشارات مباشرة تنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل والحرص على إيصال رؤية ورسالة الجمعية بالشكل المأمول وتعريف الزوار والمشاركين بآخر ما توصل إليه العلم الحديث عن كل ما يلزم معرفته عن الامراض التي ممكن أن تصيب الرجل وطرق الوقاية منها وعلاجها.

واستعرض الدكتور صالح الأركان والاجنحة العلمية التي يتضمنها المعرض، مشيرا الى ركن أمراض السمنة، حيث يتوفر جهاز قياس نسبة الدهون بالجسم لجميع الزوار، ركن أمراض السكري الذي يوفير خدمة فحص السكر للزوار، ركن أمراض البروستاتا المتخصص بأسباب أمراض البروستاتا وأهم الامراض المرتبطة بها وسبل العلاج والوقاية، بالاضافة الى ركن أمراض الذكورة، الهادف إلى التوعية بأسباب أمراض الذكورة وطرق تشخيصها وعلاجها، حيث يوفر الركن استبانات علمية للكشف عن أمراض الذكورة والاضطراب الجنسي.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاعلامي والتوعوي للحملة الذي سيمتد طوال شهر نوفمبر قال: “يشمل برنامج الحملة بالاضافة الى المعرض التوعوي الاول، نادي الرياض لصحة الرجل الذي يقام في فندق الشيراتون – الرياض، والملتقى العلمي الثاني لصحة الرجل الذي تشارك فيه الجمعية في اسبانيا، بالاضافة الى خطة النشاط الاعلامي والتثقيفي التي ستنطلق عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنصات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى الفيديوهات التوعوية الموجهة للرجل.

وحضر حفل التدشين واطلاق الحملة، المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية

أ.د عبد الرحمن بن محمد المعمر، وعميد كلية الطب أ.د خالد بن علي فودة، بالاضافة الى جميع غفير من قيادات الجامعة العلمية والادارية وطلاب كلية الطب وعدد من المهتمين من مختلف قطاعات المجتمع.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من افراد المجتمع المهتمين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ويستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 6 نوفمبر، حيث يتمكن الزوار من الاطلاع على النشرات الطبية والوقائية وكذلك القيام بفحص السكر وقياس نسبة الدهون بالجسم ومؤشر السمنة والاستفادة من بعض الارشادات الصحية التي يقدمها الاطباء خبراء صحة الرجل وطلاب كلية الطب.