معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يحتفل بتخريج الدفعة الـ130 من طلبة المعهد ..

يرعى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الأربعاء احتفال معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران وذلك بمناسبة تخريج الدفعة “130“ من طلبة المعهد وذلك بميدان العرض العسكري بمدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد.

أوضح ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي والذي عبر عن فخرة واعتزازه بتشريف سمو قائد القوات الجوية لهذا الحفل، مبيناً أن هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأكد اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي أن ما تحرص عليه قيادة القوات الجوية الملكية السعودية هو موضوع التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية كي يصبحوا فنين اكفاء قادرين بإذن الله على تشغيل طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وصيانة واتقان أصعب المعدات والأجهزة.

وبين قائد المعهد المكلف أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من التدريب والتطبيق مبيناً أن المعهد يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية من الاجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات العصر وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات الجوية الملكية السعودية.

منوهاً بقدرات القوات الجوية التي أثبتت جدارتها في العديد من التمارين والمشاركات على مستوى العالم وحصلت على التميز في الكثير من المحافل الدولية وهذا بفضل الله ثم بفضل ما توليه قيادتنا الرشيدة .

ووصف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي بأن هذه الرعاية هي نهج قيادتنا الرشيدة في مشاركة أبنائهم أفراحهم وزرع الثقة في نفوسهم ليكونوا بإذن الله حماة أقوياء للدفاع عن امن هذا البلد المعطاء.

وأن هذه الرعاية من سمو قائد القوات الجوية هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن.

وأشار اللواء الطيار الركن الزعبي بأن معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران صرح أكاديمي عريق يهتم بتخريج فنيين على أرقى مستويات التدريب والإتقان الفني . وقد أثبت الواقع أن الفنيين الخريجين من هذا العرين يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية واحترافية في أداء مهاهم على أكمل وجهه. وبين اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي أن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ قائد المعهد المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي الخريجين بتخرجهم وتحقيق هدفهم المنشود وهو خدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلا المولى عز وجل لجميع العاملين في هذا الصرح الشامخ التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة لتأهيل أبناء هذا الوطن للذود عن حياضه والدفاع عن مقدساته في ظل ما يلقاه هذا المعهد من دعم لا محدود ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم جميعاً. كما اجدد الشكر والثناء لسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز على رعايته وتشريفه لحفلنا هذا، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والامان على وطننا الغالي.