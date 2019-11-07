“أوبر إيتس” تتوسع بشبكة التوصيل في المنطقة الشرقية وتطلق خدماتها في مدينتي الخبر والظهران

مع اضافة الخبر والظهران إلى قائمة المدن التي تشملها خدمة أوبر إيتس، يصبح التطبيق متوفراً في خمسة مدن حول المملكة.

إحتفالاً بإطلاق الخدمة في المدينتين، تقدم Uber Eats خصم بنسبة 50% على أول طلبين للعملاء الجدد، إضافة إلى عدم احتساب رسوم خدمة التوصيل لجميع مستخدمي التطبيق في المنطقة الشرقية ولفترة محدودة

تم إطلاق خدمة توصيل وجبات الطعام المشهورة عالمياً أوبر إيتس في مدينتي الخبر والظهران بالمملكة العربية السعودية، مما سيثري قطاع طلب وجبات الطعام في هاتين المدينتين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التوسع التي تعتمدها أوبر إيتس في المنطقة. فبعد إطلاق الخدمة بنجاح والإقبال اللافت الذي لاقته في الرياض وجدة والدمام، تصبح الخبر والظهران رابع وخامس مدن المملكة ضمن قائمة المدن التي يستفيد سكانها من التطبيق.

وفي هذا الصدد، تحدث أسعد نعمان المدير العام في أوبر إيتس السعودية قائلاً: “نهدف في أوبر إيتس إلى جعل خيارات الطعام سهلة وبمتناول للجميع من دون أي مجهود، وذلك من خلال مساعدتهم على تناول الطعام بالطريقة التي تناسب نمط حياتهم.” وأضاف نعمان: “لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقًا ذا أولوية لشركة أوبر، والإطلاق الأخير للتطبيق في المنطقة الشرقية يعزز التزامنا بتوسيع نطاق وجودنا وتوفير تجربة سهلة وممتازة للعملاء، إضافة للخيارات المتنوعة من الوجبات اللذيذة و المفضّلة لدى الجميع.”

فمن خلال كبسة زر أصبح بإمكان عشاق الطعام في الخبر والظهران الآن طلب وجباتهم المفضلة من ضمن خيارات عديدة وتشكيلة واسعة من المأكولات العالمية المتنوعة والشهية المتوفرة على تطبيق أوبر إيتس. إذ يضم التطبيق في الخبر والظهران المئات من أشهر المطاعم في المدينتين بما في ذلك “ماكدونالدز” و”كنتاكي” و”كودو” و”هارديز” و”مايسترو بيتزا” و”روكوماماس” و”ذا كتس” و”بيتزاريفيك” إضافة إلى المزيد من المطاعم التي يتم ضمها إلى التطبيق يومياً. و سيكون اليوم بإمكان عشاق الطعام في الخبر والظهران طلب وجباتهم المفضلة، وذلك عن طريق تحميل تطبيق Uber Eats “أوبر إيتس” أو زيارة موقع: ubereats.com

ولضمان جودة الخدمة، سيتوفر تطبيق أوبر إيتس في البداية في في المناطق الرئيسية في مدينتي الخبر والظهران، مع الهدف لتغطية جميع المناطق في الأشهر المقبلة. . وحرصاً على منح عشاق الطعام سبباً للاحتفال بإطلاق الخدمة، تقدم أوبر إيتس لمستخدمين التطبيق الجدد خصماً بنسبة 50٪ على أول طلبين حتى مبلغ قدره 50 ريال سعودي. حيث كل ما عليهم فعله هو إدخال الرمز الترويجي: “ep2x50” كما ستقوم أوبر إيتس بعدم احتساب رسوم خدمة التوصيل لجميع عملائها في المنطقة الشرقية لفترة محدودة، عبر استخدام الرمز الترويجي “khfd“.

كيف يعمل تطبيق أوبر إيتس؟

طريقة الطلب:

حمّلالتطبيق أو قم بزيارة الموقع ubereats.com. قم بتسجيل الدخول – استخدم حسابك الحالي في أوبر أو أنشئ حسابًا على التطبيق. أدخل موقع التوصيل – أضف عنوان منزلك أو عملك أو أي عنوان آخر تريده. تصفح المطاعم المحلية – ابحث عن مطعمك المفضل أو قم بتصنيف المطاعم بحسب نوع الأطباق أو السعر أو وقت التسليم أو الحمية الغذائية. ادفع بضغطة واحدة – ادفع نقدًا أو بالبطاقة، وتذكّر إدخال الرمز الترويجي“ep2x50″ للحصول على خصم 50٪ على أول طلبين ،حتى مبلغ قدره 50 ريال سعودي لكل طلب. تتبّع طلبك – شاهد حيث يتم استلام طلبك من المطعم وتسليمه إليك خلال حوالي 30 دقيقة*

*الرمز الترويجي “ep2x50″ صالح لفترة محدودة فقط. يمكن للعملاء الحصول على خصم 50٪ على أول طلبين من أوبر أيتس، حتى مبلغ قدره 50 ريال سعودي لكل طلب. هذا العرض صالح لمستخدمي أوبر إيتس الجدد في الخبر والظهران فقط. تطبّق الشروط والأحكام.

*الرمز الترويجي “khfd” صالح لفترة محدودة فقط. يمكن لعملاء Uber Eats استخدام هذا الرمز الترويجي و الحصول على توصيل مجاني لجميع الطلبات. الرمز الترويجي ساري في الخبر والظهران فقط. تطبق الشروط والأحكام.

* لا يمكن دمج الرموز الترويجية.